Поліція Полтави затримала п’яного «мінера» залізничного вокзалу
Фахівці перевірили на вибухівку два вокзали
«Мінеру» загрожує до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна
28-річного жителя Харківської області, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, затримали після дзвінка в поліцію із повідомленням про мінування залізничного вокзалу в Полтаві.
Поліція Полтави сьогодні затримала чоловіка, який повідомив про замінування залізничного вокзалу міста. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції області.
Інформація про замінування надійшла правоохоронцям о 8.00. У поліцію Полтави зателефонував невідомий, який повідомив про замінування залізничного вокзалу «Полтава-Південна».
На місце прибули наряди поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники, лікарі, інші представники правоохоронних органів. Перевірка вибухонебезпечних предметів не виявила.
Протягом пів години поліцейським вдалося виявити псевдомінера – його зняли з поїзда на залізничному вокзалі «Полтава-Київська».
«Мінером» виявився 28-річний житель Харківської області, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Після його затримання правоохоронці обстежили також територію вокзалу «Полтава-Київська». Нічого підозрілого вони не виявили.
Із чоловіком зараз працюють слідчі. Йому загрожує до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомлялося, силовики затримали «мінерів» майже двадцяти навчальних закладів.