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    Кримінал

    Поліція Полтави затримала п’яного «мінера» залізничного вокзалу

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    <p>Фахівці перевірили на вибухівку два вокзали</p> - Поліція Полтави затримала п’яного «мінера» залізничного вокзалу

    Фахівці перевірили на вибухівку два вокзали

    Фото: npu.gov.ua

    «Мінеру» загрожує до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна

    28-річного жителя Харківської області, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, затримали після дзвінка в поліцію із повідомленням про мінування залізничного вокзалу в Полтаві.

    Поліція Полтави сьогодні затримала чоловіка, який повідомив про замінування залізничного вокзалу міста. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції області.

    Інформація про замінування надійшла правоохоронцям о 8.00. У поліцію Полтави зателефонував невідомий, який повідомив про замінування залізничного вокзалу «Полтава-Південна».

    На місце прибули наряди поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники, лікарі, інші представники правоохоронних органів. Перевірка вибухонебезпечних предметів не виявила.

    Протягом пів години поліцейським вдалося виявити псевдомінера – його зняли з поїзда на залізничному вокзалі «Полтава-Київська».

    «Мінером» виявився 28-річний житель Харківської області, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

    Після його затримання правоохоронці обстежили також територію вокзалу «Полтава-Київська». Нічого підозрілого вони не виявили.

    Із чоловіком зараз працюють слідчі. Йому загрожує до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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