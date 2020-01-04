Поліція Полтави затримала п’яного «мінера» залізничного вокзалу



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Фахівці перевірили на вибухівку два вокзали Фото: npu.gov.ua

«Мінеру» загрожує до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна

28-річного жителя Харківської області, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, затримали після дзвінка в поліцію із повідомленням про мінування залізничного вокзалу в Полтаві.

Поліція Полтави сьогодні затримала чоловіка, який повідомив про замінування залізничного вокзалу міста. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції області.

Інформація про замінування надійшла правоохоронцям о 8.00. У поліцію Полтави зателефонував невідомий, який повідомив про замінування залізничного вокзалу «Полтава-Південна».

На місце прибули наряди поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники, лікарі, інші представники правоохоронних органів. Перевірка вибухонебезпечних предметів не виявила.

Протягом пів години поліцейським вдалося виявити псевдомінера – його зняли з поїзда на залізничному вокзалі «Полтава-Київська».

«Мінером» виявився 28-річний житель Харківської області, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Після його затримання правоохоронці обстежили також територію вокзалу «Полтава-Київська». Нічого підозрілого вони не виявили.

Із чоловіком зараз працюють слідчі. Йому загрожує до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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