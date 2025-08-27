Головна Країна Політика
Названо умови перетину кордону для чоловіків 18-22 років

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Названо умови перетину кордону для чоловіків 18-22 років
Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування
фото: МВС/Telegram

Для перетину кордону необхідно мати паспортний документ та військово-обліковий документ

Уряд оновив порядок перетину державного кордону для чоловіків у віці від 18 до 22 років включно. За оновленими правилами, громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

Для перетину кордону необхідно мати:

  • Паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон.
  • Військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється на вимогу представника Державної прикордонної служби.

МВС наголошує, що норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

Як повідомлялося, для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. 

Зокрема, 27 серпня Кабмін опублікував постанову про внесення змін до правил перетинання державного кордону. У ній зазначається, що чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати.

До слова, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.

