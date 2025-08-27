Названо умови перетину кордону для чоловіків 18-22 років

Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування

Для перетину кордону необхідно мати паспортний документ та військово-обліковий документ

Уряд оновив порядок перетину державного кордону для чоловіків у віці від 18 до 22 років включно. За оновленими правилами, громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

Для перетину кордону необхідно мати:

Паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон.

Військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється на вимогу представника Державної прикордонної служби.

МВС наголошує, що норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

До слова, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.