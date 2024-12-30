Невизнаний президент Грузії підписав низку «каральних» законів

Серед нововведень передбачено штрафи за закриття обличчя під час акцій, використання піротехніки та блокування доріг

Після інавгурації невизнаний президент Грузії Міхеїл Кавелашвілі підписав кілька законів, які опозиція називала «репресивними». Про це повідомляють «Ехо Кавказу» та Саломе Зурабішвілі.

Так, ці законодавчі акти були ухвалені парламентом у прискореному режимі 13 грудня, однак попередня президентка Саломе Зурабішвілі наклала на них вето, відмовившись визнавати легітимність парламенту. Увечері 29 грудня всі сім законів були опубліковані на порталі Законодавчого вісника Грузії та набули чинності наступного дня.

Серед нововведень передбачено штрафи за закриття обличчя під час акцій, використання піротехніки та блокування доріг. За участь у мітингах із закритим обличчям або використання піротехнічних засобів порушників можуть оштрафувати на 2 тис. ларі (приблизно 30 тис. грн). За перекриття доріг протестувальникам загрожує штраф у 1 тис. ларі (15 тис. грн) і позбавлення водійських прав на рік.

Штрафи за повторні порушення або організацію перекриття доріг збільшено до 15 тис. ларі (понад 224 тис. грн). За несанкціоновані написи чи плакати, які «псують вигляд міста», встановлено штрафи до 3 тис. ларі (понад 45 тис. грн).

Зміни також торкнулися закону «Про поліцію», що спрощують процедури працевлаштування співробітників у міністерстві внутрішніх справ. Правки до закону «Про державну службу» дозволяють легше звільняти держслужбовців, що, за словами правозахисників, може бути використано для політичних розправ.

У закон «Про державну охорону» внесено зміни, що позбавляють Зурабішвілі права на державну охорону. До Виборчого кодексу додано норми, які збільшують частку мажоритарного представництва в муніципалітетах.

Саломе Зурабішвілі назвала підписання цих законів початком «нової хвилі репресій» у країні. У мережі Х вона зазначила, що ухвалені акти обмежують свободу зібрань та сприяють політичним чисткам у державній службі.

Міхеїл Кавелашвілі – колишній професійний футболіст, який у 2006 року зайнявся політикою. 2022 року він залишив «Грузинську мрію» та заснував рух «Сила народу», який згодом увійшов до парламентської більшості. Група здобула популярність завдяки антизахідній риториці та резонансному законопроекту про «іноагентів». 29 грудня 2024 року Кавелашвілі склав присягу як новий «президент» Грузії, проте його легітимність не визнають: президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, опозиція та значна частина міжнародних партнерів. Україна також не визнавала Михеїла Кавелашвілі як законно обраного президента Грузії.

Нагадаємо, об 11:00 29 грудня в країні розпочалася церемонія інавгурації Михеїла Кавелашвілі. За словами президентки Грузії Саломе Зурабішвілі , інавгурація нового президента Михеїла Кавелашвілі – «пародія». Вона додала, що вважає себе єдиним легітимним органом країни та пообіцяла продовжити боротьбу за звільнення Грузії від режиму.

«Я йду звідси і забираю з собою легітимність», – сказала вона. Варто зазначити, що Кавелашвілі не визнає також опозиція та значна частина міжнародних партнерів країни.

Після інавгурації невизнаного президента Грузії у столиці почалися сутички та затримання. Протестувальники у Тбілісі прийшли до будівлі парламенту та показали невизнаному президенту Кавелашвілі червоні картки.

Також жителі Грузії виходили на акцію «Ланцюг єдності», найбільша відбулася в столиці, де символічний ланцюг об'єднав праву і ліву набережні міста, а також сім мостів.

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не складе свої повноваження, адже парламент, який вона називає нелегітимним, не зможе обрати її наступника. Однак на виборах 14 грудня парламентська колегія виборників таки обрала наступним президентом Міхеіла Кавелашвілі – він був єдиним кандидатом.