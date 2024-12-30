Головна Світ Політика
search button user button menu button

Невизнаний президент Грузії підписав низку «каральних» законів

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Невизнаний президент Грузії підписав низку «каральних» законів
Інавгурацію Міхеїла Кавелашвілі не визнала грузинська опозиція та значна частина міжнародних партнерів
фото: Ираклий Геденидзе / Reuters

Серед нововведень передбачено штрафи за закриття обличчя під час акцій, використання піротехніки та блокування доріг

Після інавгурації невизнаний президент Грузії Міхеїл Кавелашвілі підписав кілька законів, які опозиція називала «репресивними». Про це повідомляють «Ехо Кавказу» та Саломе Зурабішвілі.

Так, ці законодавчі акти були ухвалені парламентом у прискореному режимі 13 грудня, однак попередня президентка Саломе Зурабішвілі наклала на них вето, відмовившись визнавати легітимність парламенту. Увечері 29 грудня всі сім законів були опубліковані на порталі Законодавчого вісника Грузії та набули чинності наступного дня.

Серед нововведень передбачено штрафи за закриття обличчя під час акцій, використання піротехніки та блокування доріг. За участь у мітингах із закритим обличчям або використання піротехнічних засобів порушників можуть оштрафувати на 2 тис. ларі (приблизно 30 тис. грн). За перекриття доріг протестувальникам загрожує штраф у 1 тис. ларі (15 тис. грн) і позбавлення водійських прав на рік.

Штрафи за повторні порушення або організацію перекриття доріг збільшено до 15 тис. ларі (понад 224 тис. грн). За несанкціоновані написи чи плакати, які «псують вигляд міста», встановлено штрафи до 3 тис. ларі (понад 45 тис. грн).

Зміни також торкнулися закону «Про поліцію», що спрощують процедури працевлаштування співробітників у міністерстві внутрішніх справ. Правки до закону «Про державну службу» дозволяють легше звільняти держслужбовців, що, за словами правозахисників, може бути використано для політичних розправ.

У закон «Про державну охорону» внесено зміни, що позбавляють Зурабішвілі права на державну охорону. До Виборчого кодексу додано норми, які збільшують частку мажоритарного представництва в муніципалітетах.

Саломе Зурабішвілі назвала підписання цих законів початком «нової хвилі репресій» у країні. У мережі Х вона зазначила, що ухвалені акти обмежують свободу зібрань та сприяють політичним чисткам у державній службі.

Міхеїл Кавелашвілі – колишній професійний футболіст, який у 2006 року зайнявся політикою. 2022 року він залишив «Грузинську мрію» та заснував рух «Сила народу», який згодом увійшов до парламентської більшості. Група здобула популярність завдяки антизахідній риториці та резонансному законопроекту про «іноагентів».

29 грудня 2024 року Кавелашвілі склав присягу як новий «президент» Грузії, проте його легітимність не визнають: президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, опозиція та значна частина міжнародних партнерів. Україна також не визнавала Михеїла Кавелашвілі як законно обраного президента Грузії.

Нагадаємо, об 11:00 29 грудня в країні розпочалася церемонія інавгурації Михеїла Кавелашвілі. За словами президентки Грузії Саломе Зурабішвілі , інавгурація нового президента Михеїла Кавелашвілі – «пародія». Вона додала, що вважає себе єдиним легітимним органом країни та пообіцяла продовжити боротьбу за звільнення Грузії від режиму.

«Я йду звідси і забираю з собою легітимність», – сказала вона. Варто зазначити, що Кавелашвілі не визнає також опозиція та значна частина міжнародних партнерів країни.

Після інавгурації невизнаного президента Грузії у столиці почалися сутички та затримання. Протестувальники у Тбілісі прийшли до будівлі парламенту та показали невизнаному президенту Кавелашвілі червоні картки.

Також жителі Грузії виходили на акцію «Ланцюг єдності», найбільша відбулася в столиці, де символічний ланцюг об'єднав праву і ліву набережні міста, а також сім мостів.

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не складе свої повноваження, адже парламент, який вона називає нелегітимним, не зможе обрати її наступника. Однак на виборах 14 грудня парламентська колегія виборників таки обрала наступним президентом Міхеіла Кавелашвілі – він був єдиним кандидатом.

Теги: закон штраф Україна президент опозиція інавгурація Саломе Зурабішвілі парламент звільнення пародія блокування Міхеїл Кавелашвілі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпеці Молдови загрожують «гібридні операції», які проводить Росія безпосередньо або через місцевих агентів
Молдова ухвалила Стратегію національної оборони і назвала головні загрози
27 грудня, 11:24
Християни Сирії вперше після повалення режиму Асада відвідали богослужіння
Християни Сирії вперше після повалення режиму Асада відвідали богослужіння
16 грудня, 03:44
Колишній футболіст грузинської збірної Кавелашвілі – багаторазовий чемпіон Грузії
Спортсмен без вищої освіти: що відомо про нового президента Грузії Міхеїла Кавелашвілі
14 грудня, 20:36
Виробництво 25 ракет типу «Орєшнік» на рік, ймовірно, є загальною потужністю російської оборонної промисловості на цьому етапі
Скільки ракет «Орєшнік» Росія може виробляти на рік: прогноз Defense Express 
5 грудня, 21:43
Уряд Барньє став найменш довготривалим з часів заснування Пʼятої Республіки у 1958 році, проіснувавши менше трьох місяців
Парламент Франції виніс вотум недовіри уряду
4 грудня, 21:53
Шаміль Крутков – уродженець Львова. Він здобув освіту в Національній академії сухопутних військ
Новим командиром 93-ї бригади «Холодний Яр» замість Паліси став Шаміль Крутков
3 грудня, 10:59
Столтенберг: Тимчасова передача Україною території – варіант швидкого припинення війни
Ексглава НАТО: «Тимчасові територіальні поступки» допоможуть завершити війну
2 грудня, 17:53
27 листопада 2024 року Альона Шкрум відзначала десять років роботи у парламенті
Комітет Ради погодив дострокове припинення повноважень нардепки Шкрум
2 грудня, 13:16
Порожнє крісло в кабінці секс-працівника в Антверпені, Бельгія
Бельгійські повії отримали право на соцгарантії, вони зможуть ходити у відпустки і матимуть пенсію
1 грудня, 20:48

Політика

Путін перерахував своїх друзів на 2025 рік: список
Путін перерахував своїх друзів на 2025 рік: список
Невизнаний президент Грузії підписав низку «каральних» законів
Невизнаний президент Грузії підписав низку «каральних» законів
США нададуть Україні допомогу на майже $2,5 млрд
США нададуть Україні допомогу на майже $2,5 млрд
Сибіга заявив, що Україна готова надавати Сирії більше гуманітарної допомоги
Сибіга заявив, що Україна готова надавати Сирії більше гуманітарної допомоги
Двоє російських чиновників отримали заочні вироки за сприяння агресії проти України
Двоє російських чиновників отримали заочні вироки за сприяння агресії проти України
Путін – лузер 2024 року за версією Politico. Хто ще в списку
Путін – лузер 2024 року за версією Politico. Хто ще в списку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 грудня: ситуація на фронті
96K
Військовий встановив рекорд, який не можуть побити вже чверть століття
64K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
56K
ЗСУ ліквідували ексгравця збірної Росії з футболу
49K
Росіяни заявили, що український льотчик здався у полон. Повітряні сили відреагували
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 грудня 2024

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Вчора, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua