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Правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику оборонного держпідприємства

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику оборонного держпідприємства
Підозру отримали колишній гендиректор державного підприємства, його бухгалтер та очільник комерційної структури
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронцям вдалося заблокувати незаконну схему на початку 2023 року

Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро зібрали доказову базу щодо схеми привласнення коштів оборонного бюджету України. Про це повідомляє СБУ.

Йдеться про розкрадання на держзамовленні Міноборони щодо динамічного захисту для танків ЗСУ у березні 2022 року. Тоді для серійного виготовлення відповідних комплектуючих було укладено договір з машинобудівною компанією у Києві.

«Однак, екскерівник державного підприємства та його головний бухгалтер вирішили за рахунок державного контракту отримати незаконний «прибуток». Для цього вони штучно завищили вартість замовленої продукції, а отриману «різницю» вивели у тінь через підконтрольні комерційні структури. Оборудка завдала збитків державному бюджету у майже 12 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, правоохоронцям вдалося заблокувати «схему» на початку 2023 року.

Правоохоронці зібрали доказову базу у справі про розкрадання на держзамовленні Міноборони щодо динамічного захисту для танків ЗСУ
Правоохоронці зібрали доказову базу у справі про розкрадання на держзамовленні Міноборони щодо динамічного захисту для танків ЗСУ
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Наразі за матеріалами Служби безпеки та НАБУ повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державного підприємства, його бухгалтеру та одному з ключових фігурантів схеми – очільнику комерційної структури, через яку підозрювані незаконно виводили бюджетні кошти.

Правоохоронці кваліфікували їхні дії за трьома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
  • ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Наразі керівника комерційної структури затримано у Києві. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Підозру отримали колишній гендиректор державного підприємства, його бухгалтер та очільник комерційної структури
Підозру отримали колишній гендиректор державного підприємства, його бухгалтер та очільник комерційної структури
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Також підозру отримав колишній помічник керівника державної компанії-підрядника та його спільник – особа, яка надала власні реквізити для обготівковування викрадених грошей. Крім того, заочні підозри отримали екскерівник державної компанії-підрядника та його головний бухгалтер, які переховуються за кордоном.

Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки повідомили про підозру ексначальнику одного з військових навчальних центрів, начальнику медичної служби цього центру та восьми приватним підприємцям за фактом постачання неякісних військових аптечок.

До слова, детективи Бюро економічної безпеки оголосили підозри чотирьом службовцям Дніпровської міської ради. Їх підозрюють у розтраті бюджетних коштів, що були виділені на фінансування програми тероборони на 2022-2026 роки.

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Теги: держзакупівлі війна корупція в Україні Міноборони

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