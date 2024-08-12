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Закупили неякісні аптечки на майже 60 млн грн: посадовцям повідомлено про підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Закупили неякісні аптечки на майже 60 млн грн: посадовцям повідомлено про підозру
За даними експертизи, аптечки не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а наявні препарати – не належної якості
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Між навчальним центром та підприємцями було укладено вісім договорів на постачання 30 тис. 773 штук аптечок на загальну суму 58,5 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки повідомили про підозру ексначальнику одного з військових навчальних центрів, начальнику медичної служби цього центру та восьми приватним підприємцям за фактом постачання неякісних військових аптечок. Про це повідмомляє пресслужба ДБР.

«Встановлено, що між навчальним центром та підприємцями було укладено вісім договорів на постачання 30 тис. 773 штук аптечок на загальну суму 58,5 млн грн. При цьому військові посадовці не проконтролювали якість поставлених аптечок», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, експертиза підтвердила, що аптечки не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а наявні препарати – не належної якості. Таким чином застосування вмісту таких аптечок могло завдати шкоди здоров’ю захисниками.

За даними слідства, внаслідок постачання неякісної продукції державі було заподіяно шкоду у сумі 58,5 млн грн.

Так, колишньому начальнику навчального центру повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України), начальнику медичної навчального центру – у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років.

Приватним підприємцям, які поставили неякісні аптечки, повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, у Києві поліція викрила схему реалізації фальсифікованих російських медпрепаратів, які продавалися і людям з онкозахворюваннями.

Як повідомлялося, правоохоронці повідомили про підозру директору аптеки та двом фармацевтам у Києві. За даними слідчих, фони налагодили збут фальсифікованих лікарських засобів та приховано переправляли їх з Росії та країн Близького Сходу в Україну.  Слідчі встановили, щоб ввезти в Україну фальсифікат, вони ховали його у замаскованих порожнинах власних авто і перетинали держкордон з території третіх країн. 

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Теги: війна ДБР військові держзакупівлі

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