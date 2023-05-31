Правоохоронці проводять обшуки у співачки, яка знімала роботу ППО

Служба безпеки України навідалася до квартири Інни Воронової, яка зняла та опублікувала роботу української ППО

У дружини київського наркодилера Юрія Чернецького, співачки Інни Воронової, яка зняла та опублікувала роботу української ППО, проходять обшуки. Служба безпеки України навідалася до квартири опальної виконавиці, звідки вона знімала роботу захисників неба. Це Obozrevatel підтвердило джерело в правоохоронних органах. Вороновій вручили підозру.

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За фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану, ще два тижні тому було відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 16 травня цього року Воронова зняла роботу ППО та вказала геолокацію, звідки спостерігала за нею. Її відео швидко «розтягнули» пропагандисти, адже на популярний блог українки досі підписані росіяни, про що вона мала знати.

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Вирахувати позиції українських захисників за її роликом виявилося дуже легко. В блозі Воронової наступного дня зʼявилися вибачення російською мовою, а після розмови з СБУ – і українською.

Після гучного скандалу вона видалила ролик зі «щирими» вибаченнями та продовжила вести блог.

Раніше Воронова, дружина українського бізнесмена й артиста Юрія Чернецького, затриманого в центрі Києва під час збуту кокаїну, оголосила збір грошей на заставу, щоб її чоловік вийшов зі слідчого ізолятора тимчасового тримання. Жінка заявила, що зібрати потрібно 4 млн грн, а за це фоловери можуть одержати безкоштовний концерт.