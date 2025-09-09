Крупа вийшла із СІЗО: чи бачили ексголову МСЕК в Хмельницькому

З 20 млн грн застави, визначених Вищим антикорупційним судом для Тетяни Крупи, наразі сплачено лише частину суми

Уже п’ятий день ексголовна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа перебуває не в Київському СІЗО, її теперішнє місцеперебування залишається невідомим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Айвар, сусід Тетяни Крупи, давно її не бачив. Він мешкає в будинку, звідки, за даними слідства, торік колишня очільниця Хмельницької обласної МСЕК під час обшуків викинула дві сумки з грошима. За його словами, саме тут проживала родина Круп. «Читав, ніби її відпустили. Але нікого з них тут не було. За всі 20-30 років, відколи існує цей будинок, я з ними лише вітався – і більше нічого», – сказав він.

З 20 млн грн застави, визначених Вищим антикорупційним судом для Тетяни Крупи, наразі сплачено лише частину суми. Про це телефоном повідомила її адвокатка Тетяна Видай, додавши, що строк для внесення застави ще не сплив.

Адвокатка зазначила, що навіть у разі, якщо заставу внести не вдасться – Тетяна Крупа не порушує свої процесуальні обов’язки.

Інший сусід сказав, що на відміну від її чоловіка, Тетяну Крупу вдома в Хмельницькому він не бачив. «Чесно кажучи, не бачив, але в той день, коли вона вийшла, то машини не було. Напевно, він їздив і вона приїхала. Так я думаю. Володимир Михайлович живе тут. Машина щодня тут», – сказав він.

Мешканець сусіднього будинку Олександр додав, що не бачив, щоб Крупа тут з'являлась.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для колишньої очільниці Медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області. Суд замінив тримання під вартою на заставу у розмірі 20 млн грн. Рішення про зміну запобіжного заходу було ухвалене після клопотання детектива НАБУ.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд пом'якшив запобіжний захід колишній керівниці МСЕК Хмельницької області Тетяні Крупі. Причиною цього став тривалий строк перебування під вартою.

Згодом стало відомо, що ексголовна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, підозрювана у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, вийшла з СІЗО.