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На Хмельниччині лікар вимагав у хворого військового хабар

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Хмельниччині лікар вимагав у хворого військового хабар
Лікаря було затримано під час отримання другої частини неправомірної вигоди
фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

За грошову винагороду лікар обіцяв оформити медичні довідки та вплинути на колег, щоб ті ухвалили позитивне рішення

На Хмельниччині лікар військово-лікарської комісії вимагав у хворого військового $5 тис. хабаря за підтвердження його непридатності до служби. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними прокуратури, лікар точно знав, що у військовослужбовця є медичне захворювання, яке є підставою для визнання його непридатним до військової служби.

На Хмельниччині лікар вимагав у хворого військового хабар фото 1
фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Утім, за те, що ВЛК визнає його непридатним, виключивши з військового обліку та звільнивши зі Збройних сил України, лікар вимагав хабар у розмірі $5 тис.

За грошову винагороду він обіцяв оформити потрібні медичні довідки та вплинути на колег, щоб ті ухвалили позитивне рішення.

Лікаря було затримано у військовому госпіталі на Хмельниччині під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі $1800. Першу частину він отримав як аванс напередодні.

На Хмельниччині лікар вимагав у хворого військового хабар фото 2
фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Наразі йому обрано запобіжний захід та відсторонено від посади. Перевіряється причетність до вчиненого інших осіб.

Нагадаємо, до Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції надійшла інформація, що заступник директора одного із Департаментів Київської міської державної адміністрації вимагає щомісячний хабар від київського підприємця.

Раніше в Чернівцях голова військово-лікарської комісії (ВЛК) вимагав у пораненого на війні військового хабар за встановлення групи інвалідності.

Теги: прокуратура хабар лікар

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