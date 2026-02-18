Окупанти вдарили по Лозовій: знеструмлена найбільша котельня

У місті виникли серйозні проблеми з водопостачанням

Увечері 18 лютого Лозівська громада на Харківщині зазнала масованого обстрілу. Про наслідки повідомив очільник громади Сергій Зеленський, пише «Главком».

Внаслідок ударів пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. У місті виникли серйозні проблеми з водопостачанням, комунальні служби та енергетики продовжують працювати на місцях, однак станом на пізній вечір відновити подачу води не вдалося.

Основні зусилля спрямовані на те, щоб забезпечити мешканців водою до ранку.Паралельно місцева влада опрацьовує альтернативні варіанти живлення та водозабезпечення. Деталі рішень не розголошуються з міркувань безпеки.

Крім того, через наслідки обстрілів знеструмлено найбільшу котельню Лозової. Від неї залежать майже 16 тис. абонентів. З огляду на мінусову температуру вночі, фахівці зосереджені на збереженні тепломереж і відновленні теплопостачання. Мешканців просять не втручатися у внутрішньобудинкові мережі без вказівок комунальників.

У громаді працюють пункти незламності, де можна отримати базову допомогу.

Нагадаємо, 10 лютого, на Харківщині регіональна комісія з питань ТЕБ та НС оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергетичній сфері.