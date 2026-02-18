Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по Лозовій: знеструмлена найбільша котельня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по Лозовій: знеструмлена найбільша котельня
фото: Сергій Зеленський

У місті виникли серйозні проблеми з водопостачанням

Увечері 18 лютого Лозівська громада на Харківщині зазнала масованого обстрілу. Про наслідки повідомив очільник громади Сергій Зеленський, пише «Главком».

Внаслідок ударів пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. У місті виникли серйозні проблеми з водопостачанням, комунальні служби та енергетики продовжують працювати на місцях, однак станом на пізній вечір відновити подачу води не вдалося.

Окупанти вдарили по Лозовій: знеструмлена найбільша котельня фото 1

Основні зусилля спрямовані на те, щоб забезпечити мешканців водою до ранку.Паралельно місцева влада опрацьовує альтернативні варіанти живлення та водозабезпечення. Деталі рішень не розголошуються з міркувань безпеки.

Окупанти вдарили по Лозовій: знеструмлена найбільша котельня фото 2

Крім того, через наслідки обстрілів знеструмлено найбільшу котельню Лозової. Від неї залежать майже 16 тис. абонентів. З огляду на мінусову температуру вночі, фахівці зосереджені на збереженні тепломереж і відновленні теплопостачання. Мешканців просять не втручатися у внутрішньобудинкові мережі без вказівок комунальників.

У громаді працюють пункти незламності, де можна отримати базову допомогу. 

Нагадаємо, 10 лютого, на Харківщині регіональна комісія з питань ТЕБ та НС оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергетичній сфері.

Читайте також:

Теги: пункти незламності Харківщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дніпро. Через обстріл пошкоджено адмінбудівлю
Дніпро. Через обстріл пошкоджено адмінбудівлю
Вчора, 04:05
Знімальна група «Подробиць» пережила обстріл у Краматорську
Журналісти потрапили під обстріл у Краматорську
8 лютого, 14:24
Внаслідок влучання вогонь охопив із другого по пʼятий поверхи багатоквартирного будинку
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові: семеро поранених
3 лютого, 17:07
Місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення
Атака на енергосистему Києва: пошкоджено ТЕЦ, що обігріває Дніпровський і Дарницький райони
3 лютого, 14:31
Відключення електроенергії спричинене пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки
Екстрені відключення у Києві: де немає світла після обстрілу 3 лютого
3 лютого, 10:48
Удари по енергетиці України розглядаються Кремлем як ключовий інструмент тиску
Напередодні сильних морозів закінчилося енергетичне перемир’я: як розгорталися події
1 лютого, 00:22
Президент України Володимир Зеленський приїхав у Купʼянськ на тлі заяв РФ про його захоплення
Найуспішніша операція з 2024. The Times повідомила, як Україна виграла битву за Купʼянськ
30 сiчня, 06:25
Дрони атакували Харків
Окупанти атакували Харків дронами
25 сiчня, 06:26
Наслідки атаки на Харків
Обстріл Харкова: світлини з пошкоджених районів
24 сiчня, 04:51

Події в Україні

Окупанти вдарили по Лозовій: знеструмлена найбільша котельня
Окупанти вдарили по Лозовій: знеструмлена найбільша котельня
Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу
Завершення перемовин у Женеві, санкції проти Лукашенка. Головне за 18 лютого 2026
Завершення перемовин у Женеві, санкції проти Лукашенка. Головне за 18 лютого 2026
Як будуть вимикати світло 19 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 19 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Сніг, хуртовини та ожеледиця: названо області, які накриє негода 19 лютого 2026
Сніг, хуртовини та ожеледиця: названо області, які накриє негода 19 лютого 2026
Сили оборони уразили пускову установку С-300 та пункти управління БпЛА окупантів
Сили оборони уразили пускову установку С-300 та пункти управління БпЛА окупантів

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua