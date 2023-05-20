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Ярослав Коцюба Експерт- релігієзнавець

Кремль просуває наратив про «сатанізм» в Україні. До чого тут Московський патріархат

glavcom.ua
Патріарх Кирило давно працює на путінський режим
фото з відкритих джерел

Колись в Україні московські провокатори розігрували антисемітську карту

Кілька днів тому під Києво-Печерською лаврою група екзальтованих молодих людей влаштувала акцію нібито проти УПЦ МП. Одягнені вони були у якісь «сатанинські» лахи, сміялися і глумилися над вірою.

Медійні ресурси УПЦ МП радісно підхопили безбожну естафету і відразу перевели стрілки на ПЦУ. Мовляв, це вони організували богохульну акцію.

Нагадаю, що наратив про «сатанізм» в Україні – це чисто московська методичка, яка вже кілька місяців поспіль розкручується на найвищому кремлівському рівні (чого варті лише юродиві заяви голови федеральних зборів РФ Валі-«Стакан» Матвієнко).

Колись в Україні московські провокатори розігрували антисемітську карту. Тепер вигадали собі «сатанізм».

Але достеменно відомо, що всі «білі», «сині» і «червоні» чорти сидять в Москві. Деякі ще безкарно скачуть в Україні, зокрема в рясах московського патріархату. Тому, поки МП не буде засуджена і повністю ліквідована, як деструктивна і терористична організація, міжконфесійного миру в країні не буде.

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Джерело
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Теги: Московська церква в Україні УПЦ МП церква

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Ярослав Коцюба

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