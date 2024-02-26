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Розлучення в Харкові завершилося жорстоким вбивством жінки: подробиці трагедії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Розлучення в Харкові завершилося жорстоким вбивством жінки: подробиці трагедії
Затриманому загрожує довічне ув’язнення
фото: Сергій Болвінов/Facebook

Зловмисник вже знаходиться під вартою без можливості внесення застави

Розлучення в Харкові завершилося тим, що чоловік через ревнощі вбив свою дружину, розчленував її та намагався приховати сліди злочину. Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Чоловік приїжджає до дружини з чемоданом на колесах, забрати речі. А вже за пару днів її матір заявляє, що донька зникла. Камера в під'їзді показала, що жінка нікуди не виходила після візиту чоловіка. В її квартирі всюди були сліди романтичного вечора. Чоловік одразу заявив – дружина знайшла іншого, а про зникнення він нічого не знає», – йдеться в його повідомленні.

Болвінов розповів, що всередині валізи на колесах, яку зафіксувало відеоспостереження, була зникла жінка. Виявилося, що чоловік давно слідкував за дружиною, отримав доступ до її месенджерів та читав кожне листування. Після того, як побачив повідомлення від колеги, він через ревнощі вбив жінку у ванній.

«Потім йде на балкон, дістає будівельну плівку. Спочатку відрізає їй кисті, потім голову. Запаковує все – відрізані частини тіла в пакети, решту – в той самий чемодан. Згодом саме він допоможе слідчим дізнатися правду. А тим часом чоловік все прибрав та вимив на місці злочину», – розповів начальник слідчого управління.

Більше того, чоловік кілька днів після вбивства возив телефон дружини по місту, відповідав на повідомлення від тещі, імітуючи те, що вбита все ще жива. Однак матір загиблої зрозуміла, що це пише не її донька і пішла до поліції.

«Тіло без голови та кистей знайшли в старому льосі – вбивця намагався його спалити. Обклав шинами, облив бензином та підпалив. Але закрив кришку льоха, щоби полум'я не перекинулося на будинок. Саме через це вогонь згас і тіло не згоріло повністю. На згарищі також виявили фірмовий значок від чемодану», – розповів Болвінов.

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Судмедекспертиза показала, що жертва померла внаслідок чотирьох ножових поранень. Під тиском фактів чоловік вирішив зізнатися та докладно розповів, як посварився з дружиною та як скоїв вбивство.

«Дружину він вбив сімнадцятого лютого, а вже вранці двадцять четвертого ми змогли її знайти, в цей же день затримали чоловіка. Він вже мав готову візу для виїзду в Канаду, але подорож скасовується. Ми встигли та не дали йому втекти – тепер йому доведеться відповідати», – повідомив начальник слідчого управління.

Болвінов додав, що підозрюваному вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у Тернополі в парку «Сопільче» дві дівчинки виявили валізу з тілом жінки всередині. На моторошну знахідку діти натрапили неподалік ставка. Поліція затримала чоловіка – він викинув труп своєї матері.

Теги: вбивство чоловік дружина Харківщина

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