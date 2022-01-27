Розстріл у Дніпрі: з'явилися подробиці затримання вбивці (фото)
У поліції озвучили подробиці затримання вбивці з Дніпра
До затримання долучилися патрульні, оперативники, слідчі, бійці з КОРДу та працівники відділу аеропідтримки
У Дніпропетровськый області правоохоронці затримали 21-річного військового Національної гвардії Артема Рябчука, який розстріляв пʼятьох людей: чотирьох товаришів по службі та одну цивільну жінку. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Зловмисника затримали о 9:30 на вулиці Крайній у Підгородному, в передмісті Дніпра. Про озброєного порушника повідомили місцеві мешканці.
На кожен виклик від жителів Дніпропетровської області виїжджали правоохоронці. Під час відпрацювання одного з них, виявили зловмисника.
27 січня зранку військовослужбовець розстріляв 10 людей. П’ятеро з них загинули на місці, ще стільки ж отримали поранення.
До затримання долучилися патрульні, оперативники, слідчі, бійці з КОРДу та працівники відділу аеропідтримки і співробітники Державного бюро розслідувань.
За словами заступника директора територіального управління ДБР у Полтаві Володимира Шила, військовий нацгвардії, який розстріляв людей, нібито сам здався правоохоронцям. Він попросив перехожу зателефонувати в поліцію.
При ньому був автомат. Невдовзі в селище біля Дніпра виїхали силовики, які й затримали зловмисника.
Відомо, що 20-річний військовий родом з Одещини. Розпочав службу в жовтні 2021 року.
Чому він вирішив відкрити вогонь, наразі невідомо. За вчинене, йому загрожує довічне ув'язнення.
За інформацією телеграм-каналу PavlovskyNews, правопорушник раніше не мав проблем з психікою. Спікер Нацгвардії Руслан Музичук заявив, що він регулярно спілкувався з психологом, його характеризували як позитивну людину.
Відомо, що військовий раптово вирішив розстріляти людей о 3:40 27 січня. Одразу після цього він втік з місця події та автостопом вирушив від «Південмашу».
Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.
Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.
Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.
До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.