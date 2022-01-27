Розстріл у Дніпрі: з'явилися подробиці затримання вбивці (фото)

У поліції озвучили подробиці затримання вбивці з Дніпра

До затримання долучилися патрульні, оперативники, слідчі, бійці з КОРДу та працівники відділу аеропідтримки

У Дніпропетровськый області правоохоронці затримали 21-річного військового Національної гвардії Артема Рябчука, який розстріляв пʼятьох людей: чотирьох товаришів по службі та одну цивільну жінку. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Зловмисника затримали о 9:30 на вулиці Крайній у Підгородному, в передмісті Дніпра. Про озброєного порушника повідомили місцеві мешканці.

На кожен виклик від жителів Дніпропетровської області виїжджали правоохоронці. Під час відпрацювання одного з них, виявили зловмисника.

27 січня зранку військовослужбовець розстріляв 10 людей. П’ятеро з них загинули на місці, ще стільки ж отримали поранення.

До затримання долучилися патрульні, оперативники, слідчі, бійці з КОРДу та працівники відділу аеропідтримки і співробітники Державного бюро розслідувань.

За словами заступника директора територіального управління ДБР у Полтаві Володимира Шила, військовий нацгвардії, який розстріляв людей, нібито сам здався правоохоронцям. Він попросив перехожу зателефонувати в поліцію.

При ньому був автомат. Невдовзі в селище біля Дніпра виїхали силовики, які й затримали зловмисника.

Відомо, що 20-річний військовий родом з Одещини. Розпочав службу в жовтні 2021 року.

Чому він вирішив відкрити вогонь, наразі невідомо. За вчинене, йому загрожує довічне ув'язнення.

За інформацією телеграм-каналу PavlovskyNews, правопорушник раніше не мав проблем з психікою. Спікер Нацгвардії Руслан Музичук заявив, що він регулярно спілкувався з психологом, його характеризували як позитивну людину.

Відомо, що військовий раптово вирішив розстріляти людей о 3:40 27 січня. Одразу після цього він втік з місця події та автостопом вирушив від «Південмашу».