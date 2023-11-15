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САП просить заарештувати ексголову Тернопільської облради

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
САП просить заарештувати ексголову Тернопільської облради
29 червня Михайло Головко вийшов з-під варти
фото з відкритих джерел

Головка підозрюють в отриманні хабаря

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить заарештувати колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка і стягнути його заставу в бюджет через невиконання процесуальних обов’язків. Про це повідомляє пресслужба САП.

«Підозрюваний (Головко – «Главком») неодноразово порушував обов'язки, покладені на нього слідчим суддею після внесення застави. Крім того, неявка указаного підозрюваного у судове засідання 25 жовтня призвела до того, що строк дії процесуальних обов'язків сплив, оскільки без присутності підозрюваного неможливо проводити судовий розгляд та розглядати клопотання. Зважаючи на це, прокурор наполягає на застосуванні до особи більш суворого запобіжного заходу – триманні під вартою, а також стягненні в дохід держави застави, яку було внесено за указаного підозрюваного – понад 805 200 грн», – інформує прокуратура.

Нагадаємо, 26 червня Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони начебто вимагали 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи. Правоохоронці наполягають, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії.

Повідомляється, що після передачі «третього траншу» у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому».

ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. 29 червня голова Тернопільської облради вийшов з-під варти.

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Теги: Тернопіль прокуратура прокурор

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