СБУ задокументувала нові факти застосування РФ радіоактивних дронів

Рівень випромінювання від уламків перевищував природний радіаційний фон, заявляють у спецслужбі

Служба безпеки України задокументувала два нові випадки застосування російськими військами боєприпасів з елементами збідненого урану. Їх виявили після атак дронів «Герань-2» на Сумську область у квітні 2026 року, повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За даними спецслужби, йдеться про керовані ракети Р-60М класу «повітря – повітря», які російські війська використовують як бойову частину ударних безпілотників.

Під час обстеження місць влучань слідчі СБУ та фахівці ДСНС зафіксували рівень гамма-випромінювання уламків на рівні 8,3 та 10,5 мікрозіверта на годину, що, за даними СБУ, перевищує значно природний радіаційний фон і несуть безпосередню загрозу здоров’ю людини.

Проведена експертиза встановила, що бойові частини містили елементи зі збідненого урану, зокрема ізотопи урану-234, урану-235 та урану-238. Після дослідження небезпечні елементи були нейтралізовані.

Як повідомили в СБУ, слідчі здійснюють досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни) для встановлення та притягнення до відповідальності російських військових, причетних до повітряних атак.

Нагадаємо, у квітні 2026 року СБУ повідомила про перший зафіксований випадок використання російськими військами боєприпасів зі збідненим ураном на території Чернігівської області.