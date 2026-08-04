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Проукраїнський розворот блогерки Трампа Лумер розколов рух MAGA – WP

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Проукраїнський розворот блогерки Трампа Лумер розколов рух MAGA – WP
Блогерка заявила, що помилялася щодо України
фото: Laura Loomer / X

Лумер: «Мені здається, я змінила світову політику»

Впливова американська блогерка Лора Лумер, яку ще нещодавно вважали різкою критикинею Києва, після десятиденної поїздки Україною перетворилася на одну з найпомітніших прихильниць Києва в русі MAGA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Washington Post.

Десять днів, що змінили риторику блогерки

Лумер прибула до Києва 19 липня, маючи в розкладі лише кілька зустрічей і, за її словами, жодних інших планів, окрім бажання побачити на власні очі країну, яку роздирає війна. За час поїздки вона взяла інтерв'ю у президента Володимира Зеленського та у командира на передовій, а також намагалася переконати спецпосланця Стіва Віткоффа здійснити першу поїздку до Києва. Повернувшись до Флориди, блогерка публічно закликала соратників по MAGA переосмислити конфлікт і роль Америки у світі.

«Мені здається, що я змінила світову політику», – заявила Лумер в телефонному інтерв'ю виданню.

Американська блогерка Лора Лумер бере інтервʼю в президента України Володимира Зеленського у Маріїнському палаці, Київ, Україна, 23 липня 2026 року .
Американська блогерка Лора Лумер бере інтервʼю в президента України Володимира Зеленського у Маріїнському палаці, Київ, Україна, 23 липня 2026 року .
фото: Laura Loomer / X

За її словами, цього місяця вона планує відвідати Білий дім, щоб, зокрема, обговорити свою поїздку з Дональдом Трампом. Президент, за даними видання, залишається прихильником Лумер, попри невдоволення частини радників, і хвалить її наполегливість та відданість.

Від критика Зеленського до союзниці України

Після років нападок на Зеленського та протидії американській підтримці Києва Лумер повернулася з поїздки переконаною прихильницею стратегічного альянсу з Україною. Вона пов'язує опір України Росії з війною Трампа проти Ірану та наголошує, що ключова проблема – саме в діях Кремля.

«Росія – антиамериканська країна, чиї цінності не збігаються з нашими: вона прагне багатополярності, а це означає кінець американського домінування», – заявила блогерка, повторивши тези, які давно висувають прихильники твердого курсу щодо Кремля з обох партій.

Лумер також заявила, що якби була президентом, США «знайшли б спосіб» усунути очільника Кремля з політичної арени.

Роль України у зближенні з MAGA

Різкий розворот Лумер видання називає перемогою українських зусиль із завоювання симпатій американських консерваторів, які роками зазнавали впливу кремлівської пропаганди. Ще рік тому Зеленський та Ольга Стефанішина, яка на момент публікації залишає посаду посла у Вашингтоні, розробили стратегію налагодження контактів із впливовими представниками MAGA – навіть тими, хто скептично ставився до України.

«Результат її візиту дуже важливий», – заявила Стефанішина журналістам, додавши, що саме їй належала ідея організувати відвідування Лумер постраждалого від обстрілу київського ресторану McDonald's.

Лумер також повідомила, що частину витрат на безпеку під час поїздки покрили американські спонсори, імена яких вона не розкрила, іноземного фінансування вона не отримувала.

Чому розворот Лумер розколов MAGA

За оцінками аналітиків, на яких посилається видання, розворот Лумер оголив глибший розкол усередині руху MAGA щодо зовнішньої політики – той самий, що намітився навколо війни Трампа проти Ірану та підтримки Ізраїлю. Нішу прихильника проросійської позиції в MAGA вже давно займає колишній ведучий Fox News Такер Карлсон, тож Лумер, вважають експерти, шукає власне місце в русі та стає ситуативною союзницею Києва.

Частина консерваторів зустріла розворот блогерки скептично: у мережі поширилися звинувачення, що Лумер нібито отримує гроші від України за зміну позиції. Сама Лумер називає це брехнею. Різка зміна риторики викликала подив і з іншого боку – серед лібералів та противників Трампа, які поставили під сумнів щирість її мотивів.

Що змінило погляди блогерки

За словами Лумер, її ставлення до України почало поступово змінюватися останні півтора року, коли вона помітила, що праві подкастери поширюють конспірологічні теорії та критикують підтримку Трампом Ізраїлю й удари по Ірану, а згодом ці наративи почали просувати телеканал RT та проросійські акаунти в соцмережах.

«Росія проводить операцію іноземного впливу в соцмережах, щоб посіяти хаос і розкол в американській політиці та радикалізувати людей, зокрема представників правих сил», – заявила блогерка.

Нагадаємо, Офіс президента раніше привітав приїзд Лумер до України, наголосивши, що особистий досвід допомагає протистояти російській пропаганді. До слова, під час поїздки Лумер відвідала Бучу, Києво-Печерську лавру та Лук'янівку, після чого закликала Конгрес США провести слухання щодо масштабів російської дезінформації.

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Теги: росія США війна Дональд Трамп президент Офіс президента блогер

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