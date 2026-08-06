У Мексиці під час трансляції застрелили тіктокера

Момент убивства Сезара Гастелума потрапив у прямий ефір

Мексиканський блогер Сезар Гастелум, який мав майже 600 тис. підписників у TikTok, загинув унаслідок збройного нападу в місті Куліакан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Гастелум вів пряму трансляцію біля ресторану швидкого харчування, коли до нього та його друзів під'їхали двоє людей на мотоциклі, обоє були в шоломах. На відеозаписі трансляції, який переглянуло агентство Reuters, видно, як один із нападників відкрив вогонь по блогеру.

Блогер Сезар Гастелум загинув унаслідок збройного нападу у Мексиці фото: Іnstagram.com/cesargastelum_57

Представник служби безпеки штату Сіналоа підтвердив смерть Гастелума та повідомив, що правоохоронці проводять масштабну операцію із забезпечення безпеки.

Поліцейські та судові експерти працюють на місці вбивства блогера Сезара Гастелума в мексиканському Куліакані фото: Reuters

Вбивство сталося на тлі тривалого сплеску насильства в Куліакані – столиці штату Сіналоа, яка залишається одним із центрів протистояння угруповань організованої злочинності, які борються за контроль над регіоном.

Як повідомляв «Главком», у травні 2025 року в мексиканському штаті Халіско під час прямої трансляції в TikTok застрелили 23-річну блогерку Валерію Маркес. Напад стався у салоні краси в Гвадалахарі. За даними прокуратури штату Халіско, чоловік увірвався до приміщення та, вочевидь, вистрілив у неї з пістолета. За кілька секунд до трагедії Маркес спілкувалася з глядачами в ефірі, а трансляція припинилася лише після того, як інша людина взяла її телефон. Смерть блогерки розслідували за протоколом феміциду – убивства жінки за гендерною ознакою.