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СБУ затримала організаторку російського псевдореферендуму в Херсоні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
СБУ затримала організаторку російського псевдореферендуму в Херсоні
Жінка «здавала» росіянам місцевих жителів, що виступали проти фейкових виборів
фото з відкритих джерел

За співпрацю із загарбниками жінка отримала паспорт РФ та дозвіл на безперешкодне пересування по місту

Служба безпеки України затримала жінку, яка брала участь в організації незаконного референдуму в період тимчасової окупації Херсона. Про це повідомила пресслужба СБУ. 

Зазначається, що фігурантка «здавала» рашистам місцевих жителів, що чинили спротив загарбникам і виступали проти фейкових виборів.

За даними слідства, зловмисницею виявилась 59-річна працівниця автостоянки, яка після захоплення міста добровільно вступила до складу окупаційного «виборчкому» Корабельного району міста.

Колаборантка з урною та бюлетенями обходила помешкання херсонців та закликала їх голосувати за приєднання обласного центру до складу РФ. Зловмисницю супроводжували озброєні загарбники, які погрожували людям автоматами та ув’язненням у разі відмови брати участь у псевдореферендумі.

Однією з таких потерпілих була очільниця об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), в якому проживала фігурантка. За «наведенням» колаборантки росіяни викрали жінку, що відмовилась проголосувати на користь країни-агресора, та відвезли її до російської катівні.

За співпрацю із загарбниками жінка отримала паспорт РФ та дозвіл на безперешкодне пересування по місту.

Після звільнення Херсона фігурантка втекла до Миколаєва, де оформила статус внутрішньо-переміщеної особи, і таким чином намагалась уникнути правосуддя.

При обшуках за місцями перебування фігурантки в Херсоні та Миколаєві вилучено два мобільні телефони із доказами співпраці з агресором та пропагандистські матеріали РФ.

Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, реальний термін ув’язнення отримав учасник агентурної групи ФСБ, яку було знешкоджено у вересні 2022 року.

Теги: окупація Херсон росіяни правосуддя

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