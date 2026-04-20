Щомісяця створював тисячі фейків для Кремля. У Житомирі викрито пособника РФ

Співробітники СБУ заблокували майже 20 тис. фейкових інтернет-профілів, які «працювали» на російських спецслужбістів

За даними слідства, фігурант щомісяця продавав до РФ понад 3 тисячі фейкових Telegram-сторінок для поширення пропаганди

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Житомирі організатора підпільної ботоферми, яку рашисти використовували для проведення інформаційних диверсій проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, фігурант щомісяця продавав до країни-агресора понад 3 тис. фейкових сторінок у Telegram для поширення кремлівської пропаганди. Для цього зловмисник створював «підставні» акаунти, зареєстровані на мобільні номери українських операторів, а потім продавав їх на спеціалізованих ворожих онлайн-платформах.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України

Встановлено, що основними його клієнтами були представники російських спецслужб, які розганяли дезінформацію про Сили оборони та внутрішню ситуацію в Україні.

Як зазначають правоохоронці, окупанти використовували фейкові облікові записи для розповсюдження нібито від громадян нашої держави анонімних повідомлень про мінування об’єктів. «У такий спосіб ворог намагався спровокувати панічні настрої серед людей, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні», – кажуть правоохоронці.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання, де він організував ботоферму. Одночасно правоохоронці заблокували майже 20 тис. фейкових інтернет-профілів, які «працювали» на російських спецслужбістів.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено комп’ютерну техніку, USB-хаби з модемами, телефони і майже 2 тис. сім-карт різних мобільних операторів.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб).

Триває слідство для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Як повідомлялося, Служба безпеки заблокувала роботу ботоферми потужністю понад 18 тис. акаунтів, яка працювала на замовлення кураторів із РФ.

До слова, у Києві правоохоронці затримали сімох учасників злочинного угруповання, які через мережу колцентрів та ботоферм вимагали в українців неіснуючі «криптоборги».