День Служби безпеки України: найбільш знакові спецоперації

Служба безпеки України вражає кількістю унікальних спецоперацій в тилу ворога

25 березня Служба безпеки України відзначає 34-ту річницю з дня створення. За останні роки відомство перетворилося на ключового гравця у веденні технологічної та диверсійної війни проти агресора. Починаючи з 24 лютого 2022 року бійці СБУ вразили на фронті понад дві тис. танків, понад 4,5 тис. артилерійських систем, більше 700 засобів протиповітряної оборони. За минулий рік Служба Безпеки України провела десятки унікальних спецоперацій, інформує «Главком».

У Службі безпеки України виокремили найбільш відомі операції, які були проведені минулого року.

«Павутина»

Операція «Павутина» вважається найуспішнішою спецоперацією Служби безпеки України.

У червні 2025 року Служба безпеки України провела операцію, спрямовану на ураження авіації в Росії. Масовані атаки FPV-дронів на військові аеродроми відбулися відразу в кількох областях: Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській.

За один день було виведено з ладу 34% всієї стратегічної авіації Росії. Під час якої одночасно було уражено 41 бойовий літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, на чотирьох аеродромах у глибокому тилу. А орієнтовна вартість втрат окупантів становила понад $7 млрд. Сама спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року.

Операція була одна з найскладніших ще з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

Зауважимо, Російська Федерація досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації «Павутина».

Кримський міст

Влітку 2025 року Служба безпеки України втретє довела вразливість головного логістичного об'єкта окупантів. Служба безпеки уразила міст під водою, суттєво пошкодивши опори цієї незаконної споруди. Суттєві пошкодження опор мосту призвели до тривалої зупинки залізничного та автомобільного сполучення. Служба безпеки фактично довела, що міст неможливо повністю захистити навіть посиленими засобами протиповітряної оборони та боновими загородженнями.

Раніше Служба вже двічі вражала Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Як і «Павутина», операція з третього підриву була добре спланована. Підготовка в цьому випадку тривала декілька місяців. Росіяни брешуть, що міст нормальний, але насправді він вже перебуває в аварійному стані.

Підводні дрони

Служба безпеки України відкрила нову еру морських битв, вперше в історії застосувавши підводний автономний дрон Sub Sea Baby. Минулого року відбулася перша в історії атака підводним дроном Sub Sea Baby російського підводного човна в порту Новоросійська. Ця субмарина, яка була носієм пускових установок «Калібр», зазнала критичних пошкоджень.

Ця операція показала, що російський флот більше не є в безпеці навіть у своїх найбільш захищених бухтах і навіть під водою.

Зауважимо, Служба безпеки показала нове покоління морських дронів Sea Baby. Вони пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі.

Команда розробників СБУ продемонструвала два дрони з різною зброєю. Перший – оснащений гіростабілізованою кулеметною установкою, яка має систему автозахоплення та розпізнавання цілей. Другий – переносить важке озброєння: 10-зарядну ракетну систему залпового вогню «Град».

Також всередині країни активно працює контррозвідка Служби безпеки України. Співробітники Служби на постійній основі запобігають спробам вчиняти теракти, підпали та диверсії по всій Україні. У 2025-2026 роках Служба запобігла 195 злочинам з використанням вибухівки. Співробітники СБУ встановили понад 1000 осіб, причетних до злочинів, пов’язаних із диверсіями, підпалами і терактами у нашій країні.

Агентурна мережа

З початку повномасштабної збройної агресії Служба безпеки України викрила 141 агентурну мережу, до яких входило 608 осіб та оголосила 4144 підозри за державну зраду. Більшість зловмисників були затримані ще до того, як їм вдалося завдати шкоди, адже Служба працює на випередження.

«Главком» писав, що сьогодні, 25 березня – День Служби Безпеки України. СБУ пройшла через численні етапи реформування, адаптуючи свої методи і структури до сучасних викликів. Особливо важливою її роль стала після 2014 року, коли Україна зіткнулася з гібридною війною, анексією Криму та бойовими діями на сході країни. У цей період Служба Безпеки взяла на себе важливі функції щодо боротьби з тероризмом, шпигунством і сепаратистськими рухами.