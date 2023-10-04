НАЗК виявило в заступника воєнкома Полтавщини активів на понад 1,8 млн грн

Заступник воєнкома у травні 2023 року набув у власність автомобіль Toyota Rav4 вартістю майже 1,5 млн грн

НАЗК виявило у заступника воєнкома ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 1,8 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час проведення моніторингу способу життя виявило у заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 1,8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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За словами слідства, встановлено, що воєнком у травні 2023 року набув у власність автомобіль Toyota Rav4 вартістю майже 1,5 млн грн. Цього ж місяця його мати набула у власність квартиру у Полтаві за майже 2 млн грн. При цьому доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги здійснити таку покупку.

«З урахуванням зібраних під час здійснення моніторингу способу життя матеріалів, Національне агентство дійшло висновку, що вказана квартира площею 97,7 кв. м була придбана за кошти воєнкома. Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн», – зазначено у повідомленні.

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Матеріали моніторингу способу життя стосовно посадовця передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для розв'язання питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільно процесуального кодексу України.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції під час проведення моніторингу способу життя виявило необґрунтовані активи на суму 4,4 млн грн у начальника Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

До слова, правоохоронці зафіксували ознаки незаконного збагачення заступника начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Дениса Галушка. Він, ймовірно, збагатився на понад 14 млн грн.

Крім того, президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів.