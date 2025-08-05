На Закарпатті чоловік влаштував стрілянину по поліцейських

Правоохоронці Тячівщини затримали 44-річного жителя села Угля за підозрою у замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, у зв'язку з виконанням службових обов'язків

У неділю вранці, 3 серпня, на лінію 102 надійшло повідомлення про посягання на життя двох працівників Хустського районного управління поліції у селі Угля Тячівського району. Про це пише «Главком» з посиланням на поліцію Закарпаття.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що оперуповноважені Хустського райуправління виїхали за місцем проживання підозрюваного у хуліганстві 44-річного мешканця села Угля Тячівського району.

Останній, побачивши службове авто правоохоронців, почав погрожувати їм та направив рушницю в бік транспорту, здійснивши два постріли в бік оперативників.

Окрім цього, фігурант пошкодив службовий автомобіль поліції.

Закарпатця затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Затриманий хуліган

У ході огляду місця події слідчі вилучили мисливську зброю, з якої стріляв зловмисник, та боєприпаси до неї.

Дії затриманого слідчі Тячівського відділу поліції кваліфікували за ст. 348 Кримінального кодексу України, тобто замах на вбивство працівника правоохоронного органу, у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. За скоєне йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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