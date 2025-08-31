УДО прокоментувало інформацію про відмову Парубію в охороні

Управління державної охорони України зазначає, що охорона надається лише обмеженому переліку високопоставлених осіб

Управління державної охорони України (УДО) відреагувало на повідомлення у ЗМІ про те, що Андрій Парубій нібито просив про охорону за півроку до вбивства, але йому було відмовлено, передає «Главком».

У повідомленні УДО зазначається, що згідно зі Статтею 6 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», охорона надається лише обмеженому переліку високопоставлених осіб. Серед них:

Голова Верховної Ради;

Прем’єр-міністр;

Голова Конституційного Суду;

Міністр закордонних справ;

Міністр оборони та інші.

Також, протягом їхніх повноважень, державна охорона забезпечується і членам їхніх сімей.

Закон чітко визначає, що після припинення повноважень зазначені посадові особи отримують державну охорону протягом одного року. Винятком є випадки, коли щодо них набрав законної сили обвинувальний вирок.

Як відомо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки. У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Імовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Андрія Парубія, вистрілив та поїхав.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

Також повідомлялось, що Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата України VI-IX скликань Андрія Парубія за частиною першою статті 115 КК України. У місті введено спеціальну операцію «Сирена».