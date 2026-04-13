Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Третій рік ходжу». Садовий розкрив ціну свого вбрання та секрет щасливого шлюбу (відео)

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Мер Львова показався на прогулянці з дружиною
фото: Іnstagram/nicolas_karma_official

Мер Львова дав пораду для гарних стосунків у шлюбі

Міський голова Львова Андрій Садовий зізнався, скільки коштує його одяг. Він заявив, що одні зі своїх кросівок носить уже три роки. Про вартість свого вбрання розповіла і дружина мера Катерина Кіт-Садова в коментарі блогеру Ніколасу Кармі, пише «Главком».

За словами Садового, взуття, у якому він з'явився на вулицях Львова, носить уже третій рік, тож ціни не пам’ятає. Одяг мера Львова від українського виробника. «У цих мештах уже третій рік ходжу, потім я від себе дітям передаю. Сорочка, ну думаю я десь віддав 1000 грн із копійками. То є льон. Білизна теж українська. Усе українське», – сказав Садовий.

Свій образ прокоментувала дружина Андрія Садового – Катерина Кіт-Садова. На прогулянку дружина мера вбралась у сукню за 2 тис. грн та сорочку, яку вишила її мати. «То не спідничка, то в мене ціле плаття – за 2 тис., може більше. Мама мені вишивала сорочку», – зазначила вона.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Ніколас Карма також запитав подружжя, у чому криється секрет їхнього кохання. На це Андрій Садовий заявив, що не варто сваритися з дружинами та дав пораду. «Не сваріться зі своїми дружинами. Вона починає вас зачіпати, а ви починаєте відповідати – це вже індо-пакистан. Зупинити то не можливо. Краще побути в спокої, а там дружина зрозуміє, що може не права», – зазначив мер Львова.

На слова Андрія Садового відреагувала його дружина та жартома додала: «Це в нас буде наступний скандал із цього приводу».

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий одразу після ворожого обстрілу 24 березня, коли у місті ще ліквідовували наслідки влучань, у своїх соцмережах поставив під сумнів роботу захисників неба. Мер висловив невдоволення тим, що ворожі дрони змогли долетіти до житлових кварталів, і натякнув на недостатній захист міста. Його публічна критика ефективності протиповітряної оборони спровокувала миттєву реакцію військових та шквал обурення в соціальних мережах.

Також повідомлялося, мер Львова Андрій Садовий визнав, що його попередні заяви щодо неефективності протиповітряної оборони після атаки на місто були некоректними. Очільник Львова публічно перепросив перед захисниками неба, наголосивши, що його реакція була продиктована емоціями від наслідків обстрілу. 

Теги: Андрій Садовий Львів стиль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua