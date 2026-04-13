«Третій рік ходжу». Садовий розкрив ціну свого вбрання та секрет щасливого шлюбу (відео)

Мер Львова дав пораду для гарних стосунків у шлюбі

Міський голова Львова Андрій Садовий зізнався, скільки коштує його одяг. Він заявив, що одні зі своїх кросівок носить уже три роки. Про вартість свого вбрання розповіла і дружина мера Катерина Кіт-Садова в коментарі блогеру Ніколасу Кармі, пише «Главком».

За словами Садового, взуття, у якому він з'явився на вулицях Львова, носить уже третій рік, тож ціни не пам’ятає. Одяг мера Львова від українського виробника. «У цих мештах уже третій рік ходжу, потім я від себе дітям передаю. Сорочка, ну думаю я десь віддав 1000 грн із копійками. То є льон. Білизна теж українська. Усе українське», – сказав Садовий.

Свій образ прокоментувала дружина Андрія Садового – Катерина Кіт-Садова. На прогулянку дружина мера вбралась у сукню за 2 тис. грн та сорочку, яку вишила її мати. «То не спідничка, то в мене ціле плаття – за 2 тис., може більше. Мама мені вишивала сорочку», – зазначила вона.

Ніколас Карма також запитав подружжя, у чому криється секрет їхнього кохання. На це Андрій Садовий заявив, що не варто сваритися з дружинами та дав пораду. «Не сваріться зі своїми дружинами. Вона починає вас зачіпати, а ви починаєте відповідати – це вже індо-пакистан. Зупинити то не можливо. Краще побути в спокої, а там дружина зрозуміє, що може не права», – зазначив мер Львова.

На слова Андрія Садового відреагувала його дружина та жартома додала: «Це в нас буде наступний скандал із цього приводу».

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий одразу після ворожого обстрілу 24 березня, коли у місті ще ліквідовували наслідки влучань, у своїх соцмережах поставив під сумнів роботу захисників неба. Мер висловив невдоволення тим, що ворожі дрони змогли долетіти до житлових кварталів, і натякнув на недостатній захист міста. Його публічна критика ефективності протиповітряної оборони спровокувала миттєву реакцію військових та шквал обурення в соціальних мережах.

Також повідомлялося, мер Львова Андрій Садовий визнав, що його попередні заяви щодо неефективності протиповітряної оборони після атаки на місто були некоректними. Очільник Львова публічно перепросив перед захисниками неба, наголосивши, що його реакція була продиктована емоціями від наслідків обстрілу.