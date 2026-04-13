Чи вимикатимуть світло 14 квітня 2026 року? «Укренерго» потішило новиною

Наталія Порощук
«Укренерго» зробило заяву про відключення світла
«Будь ласка, перенесіть енергоємні процеси на денний час – з 11:00 до 15:00»

Завтра, 14 квітня 2026 року, в Україні застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Будь ласка, перенесіть енергоємні процеси на денний час – з 11:00 до 15:00. Споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 18:00 до 22:00», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Читайте також:

Читайте також

Президент зауважив, що Україна фактично кожен день контактує з американською стороною
Енергетичне перемир'я між Україною та РФ. Зеленський зробив заяву
6 квiтня, 21:31
Немировський наголошує, що прайс-кепи фактично відрізають генерацію від ринку
Занижені прайс-кепи формують дефіцит електроенергії навіть без атак – член правління «Укренерго»
4 квiтня, 14:54
В Україні ж прайс-кепи виконують значно активнішу роль і фактично використовуються як інструмент регулювання ринку
Україна має поступово відмовлятися від активного регулювання ринку прайс-кепами – експерт
29 березня, 13:57
Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів
Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів
26 березня, 22:46
Росія атакувала портову та енергетичну інфраструктуру на Одещині
Росія атакувала портову та енергетичну інфраструктуру на Одещині
26 березня, 03:57
Фінансовий дисбаланс балансуючого ринку підриває розвиток маневрової генерації та накопичувачів – ЗМІ 
Фінансовий дисбаланс балансуючого ринку підриває розвиток маневрової генерації та накопичувачів – ЗМІ 
25 березня, 13:12

Мер Харкова: Не можна застосовувати однакові фінансові інструменти до тилових і прифронтових міст
Мер Харкова: Не можна застосовувати однакові фінансові інструменти до тилових і прифронтових міст
Чи вимикатимуть світло 14 квітня 2026 року? «Укренерго» потішило новиною
Чи вимикатимуть світло 14 квітня 2026 року? «Укренерго» потішило новиною
Розстріл українських воїнів на Харківщині: встановлено особи загиблих
Розстріл українських воїнів на Харківщині: встановлено особи загиблих
Чи накриє Україну пил із Сахари? Прогноз синоптиків
Чи накриє Україну пил із Сахари? Прогноз синоптиків
До -5°C: синоптики попередили про заморозки в Україні
До -5°C: синоптики попередили про заморозки в Україні
Прокуратура викрила схему вирощування зерна у зоні відчуження: деталі
Прокуратура викрила схему вирощування зерна у зоні відчуження: деталі

Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Сьогодні, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Сьогодні, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Сьогодні, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Сьогодні, 16:55
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:38
Астронавтка місячної місії Крістіна Кох показала, як зворушливо її зустрів чотирилапий друг після повернення з космосу (відео)
Сьогодні, 15:11

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
