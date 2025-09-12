Головна Країна Кримінал
Справа нардепа Шевченка. ДБР завершило розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Шевченко обвинувачується у державній зраді
фото: РБК-Україна

Наразі підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування стосовно чинного народного депутата України. Йому інкримінують державну зраду та заволодіння обманом коштами приватного підприємства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідство не називає ім'я підозрюваного, але джерела РБК-Україна підтверджують, що йдеться про нардепа Євгенія Шевченка.

Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, матеріали будуть передані до суду. Під час досудового розслідування слідчі досліджували три епізоди. Перші два стосувався державної зради до і після початку повномасштабного вторгнення. Третій – шахрайського заволодіння народним депутатом 14,5 млн грн приватного підприємства.

Народний депутат України обвинувачується у:

  • державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України);
  • державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України);
  • шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді аж до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, 14 листопада 2024 року Євгену Шевченку було повідомлено про підозру у державній зраді. Зазначається, що нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України.

Згодом він отримав ще нову підозру у державній зраді. «Служба безпеки та ДБР викрили на нових злочинах чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду. За результатами комплексних заходів і довготривалих експертиз встановлено, що парламентар працював на країну-агресора не лише до, але й після повномасштабного вторгнення», – йдеться в повідомленні СБУ.

Зокрема, у липні 2025 року, за матеріалами ДБР та СБУ генеральний прокурор повідомив про нову підозру чинному народному депутату України. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах. 

Теги: державна зрада Євген Шевченко ДБР

