У Херсоні СБУ викрила медика, який коригував ворожі удари по півдню

Зловмисник збирав розвіддані під час поїздок на роботу та у зворотному напрямку

Окупанти хотіли отримати координати логістичних складів, ППО та блокпостів

Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного агента ФСБ. Ним виявився завербований ворогом 26-річний медбрат міської лікарні, який коригував ворожі атаки по місту та його околицях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Серед основних цілей окупантів були запасні командні пункти, логістичні склади, бойові позиції ППО та блокпости українських військ. Окремо росіяни сподівалися отримати від агента координати оборонних ліній на підступах до міста, по яких планували комбіновані удари дронами-камікадзе та надважкими авіабомбами.

За матеріалами справи, фігурант збирав розвіддані під час поїздок на роботу та у зворотному напрямку. «Як пасажир у «маршрутному» автобусі, він знімав на телефонну камеру локації українських оборонців. Потім він прямо на робочому місці у медустанові позначав координати військових об’єктів на гугл-картах та месенджером «звітував» до ФСБ», – йдеться в повідомленні.

На завершальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала фігуранта. Як встановило розслідування, медик був завербований окупантами через свого колишнього сусіда, який після звільнення Херсона виїхав до Росії та пішов на співпрацю з ФСБ. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами виконання агентурних завдань на користь країни-агресора.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

