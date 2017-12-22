Суд арештував «шпигуна» Єжова
- Вчора, 17:57
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Суд проходив у закритому режимі, рішенням прийнято Шевченківським райсудом столиці
Шевченківський районний суд Києва арештував строком на два місяці заступника керівника протоколу прем'єр-міністра України Станіслава Єжова, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Twitter.
Шевченківський райсуд обрав Станіславу Єжову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без альтернативи внесення застави. (ст. 111 КК не передбачає такий варінат)— Лариса Сарган (@SarganLarysa) December 22, 2017
Суд проходив у закритому режимі.
Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.
Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.
Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.
21 грудня Єжову було оголошено про підозру.
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