Суд арештував «шпигуна» Єжова

Суд проходив у закритому режимі, рішенням прийнято Шевченківським райсудом столиці

Шевченківський районний суд Києва арештував строком на два місяці заступника керівника протоколу прем'єр-міністра України Станіслава Єжова, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Twitter. Шевченківський райсуд обрав Станіславу Єжову запобіжний



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Суд проходив у закритому режимі, рішенням прийнято Шевченківським райсудом столиці

Шевченківський районний суд Києва арештував строком на два місяці заступника керівника протоколу прем'єр-міністра України Станіслава Єжова, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Twitter.

Шевченківський райсуд обрав Станіславу Єжову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без альтернативи внесення застави. (ст. 111 КК не передбачає такий варінат) — Лариса Сарган (@SarganLarysa) December 22, 2017

Суд проходив у закритому режимі.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.

21 грудня Єжову було оголошено про підозру.

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