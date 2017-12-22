  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
    Кримінал

    Суд арештував «шпигуна» Єжова

    Суд проходив у закритому режимі, рішенням прийнято Шевченківським райсудом столиці
    Шевченківський районний суд Києва арештував строком на два місяці заступника керівника протоколу прем'єр-міністра України Станіслава Єжова, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Twitter. Шевченківський райсуд обрав Станіславу Єжову запобіжний
    • Вчора, 17:57
    • Розсилка

    Суд проходив у закритому режимі, рішенням прийнято Шевченківським райсудом столиці

    Шевченківський районний суд Києва арештував строком на два місяці заступника керівника протоколу прем'єр-міністра України Станіслава Єжова, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Twitter.

    Суд проходив у закритому режимі.

    Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

    Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

    Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.

    21 грудня Єжову було оголошено про підозру.

    Читайте також матеріал «Главкома» Екс-заступник голови СБУ Олександр Скіпальський: Таких «Єжових» навколо Гройсмана і Порошенка десятки

    Читайте також
    СБУ суд шпигун
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ