Стрілянина в Дніпрі: суд обрав запобіжний захід патрульному

Затриманий патрульний, який на суді був присутній онлайн, заявив, що своєї провини не визнає

Правоохоронець перебуватиме під домашнім арештом до 30 жовтня 2023 року

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід для патрульного, який 29 серпня застрелив агресивного водія. Правоохоронця відправили під цілодобовий домашній арешт до 30 жовтня 2023 року. Про це повідомило видання «Радіо Свобода».

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Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

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Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Між тим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

Сьогодні, 30 серпня, у Дніпрі тривало засідання з обрання запобіжного заходу патрульному поліцейському, який смертельно поранив людину після затримання авто. Прокуратура просить про його арешт. Як зазначається, сам правоохоронець не прибув до зали суду за станом здоров`я. Але він брав участь у засіданні онлайн.