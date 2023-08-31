Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Стрілянина в Дніпрі: суд обрав запобіжний захід патрульному

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Стрілянина в Дніпрі: суд обрав запобіжний захід патрульному
Затриманий патрульний, який на суді був присутній онлайн, заявив, що своєї провини не визнає
фото з відкритих джерел

Правоохоронець перебуватиме під домашнім арештом до 30 жовтня 2023 року

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід для патрульного, який 29 серпня застрелив агресивного водія. Правоохоронця відправили під цілодобовий домашній арешт до 30 жовтня 2023 року. Про це повідомило видання «Радіо Свобода».

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Між тим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

Сьогодні, 30 серпня, у Дніпрі тривало засідання з обрання запобіжного заходу патрульному поліцейському, який смертельно поранив людину після затримання авто. Прокуратура просить про його арешт. Як зазначається, сам правоохоронець не прибув до зали суду за станом здоров`я. Але він брав участь у засіданні онлайн.

Читайте також:

Теги: суд Дніпро арешт поліція стрілянина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній президент США Дональд Трамп
Трамп прямує до Вашингтона, де суд висуне йому звинувачення
3 серпня, 22:28
У червні Мар’ян Чава підійшов до представників ТЦК і почав їх принижувати
Блогер із Дрогобича, який принижував військових, опинився під вартою
9 серпня, 19:40
За версією слідства, Анатолій Гунько продавав землю Національної академії аграрних наук
Суд обрав запобіжний захід «слузі народу» Гуньку
9 серпня, 20:02
Трампу може загрожувати до 20 років позбавлення волі
Суд наказав Трампу тримати язик за зубами у справі про штурм Капітолію
12 серпня, 07:49
26 травня у Києві Олексій Тандир скоїв наїзд на військовослужбовця Нацгвардії
Суд продовжив запобіжний захід Тандиру, який збив нацгвардійця
18 серпня, 13:25
Будівля Закарпатської ОДА
Посадовець Закарпатської ОДА за розкрадання бюджету опинився за ґратами
25 серпня, 18:07
Місце стрілянини у Дніпрі
Поліцейський застрелив людину в Дніпрі: ДБР повідомило деталі
Вчора, 10:54
Окупанти атакували Дніпро ракетами
У Дніпрі пролунала серія вибухів під час тривоги
24 серпня, 02:35
Рзширене відео, опубліковане журналістами, може доповнювати загальну картину інциденту
Погрози та суперечки: з'явилося розширене відео стрілянини в Дніпрі
Вчора, 20:45

Кримінал

Стрілянина в Дніпрі: суд обрав запобіжний захід патрульному
Стрілянина в Дніпрі: суд обрав запобіжний захід патрульному
Подався у Адвентисти сьомого дня, аби не служити? Апеляційний суд ухвалив резонансне рішення
Подався у Адвентисти сьомого дня, аби не служити? Апеляційний суд ухвалив резонансне рішення
Нове відео з Дніпра: жінка-водійка тримала патрульну, поки чоловік бив поліцейського
Нове відео з Дніпра: жінка-водійка тримала патрульну, поки чоловік бив поліцейського
Стрілянина в Дніпрі: поліція відкрила справу про посягання на життя патрульних
Стрілянина в Дніпрі: поліція відкрила справу про посягання на життя патрульних
Бізнесмени намагались втридорога продати Міноборони танкові двигуни
Бізнесмени намагались втридорога продати Міноборони танкові двигуни
Загибель шістьох пілотів на Донеччині: з’явилося фото
Загибель шістьох пілотів на Донеччині: з’явилося фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
70K
Посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною
36K
Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці
33K
РПЦ вчергове підставила митрополита Онуфрія (заява)
31K
Стрілянина у Дніпрі. ДБР зробило уточнення, чи був загиблий п'яним
22K
Винні українці? У польських студентів стало більше на одну проблему

Новини

Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Сьогодні, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Вчора, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Вчора, 05:41

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту