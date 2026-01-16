Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Все, як завжди». Власенко спрогнозував, чим закінчиться справа проти Тимошенко

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Все, як завжди». Власенко спрогнозував, чим закінчиться справа проти Тимошенко
Депутат вважає, що мета плівок НАБУ – «дискредитувати особу, компілюючи та монтуючи якісь сюжети і дані»
фото: Верховна Рада

«У поведінці НАБУ я не побачив нічого для них екстраординарного»

Справа про підкуп народних депутатів, у якій підозрюють лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко, завершиться нічим. Таку думку в інтервʼю «Главкому» висловив соратник парламентарки Сергій Власенко.

Депутат стверджує, що НАБУ і САП вирішили дискредитувати лідерку «Батьківщини» через нібито голосування у Раді за скандальний законопроєкт №12414, який фактично ліквідовував антикорупційні органи.

«Якщо уважно перечитати інтерв'ю керівників НАБУ і САП за літо 2025 року, то вони там неодноразово говорили про те, що добре запам'ятали всіх, хто, на їхню думку, голосував неправильно. І вони недвозначно натякали на те, що потім будуть «займатися» цими людьми. Тобто про це чітко було сказано у публічних виступах. Звісно, будучи єдиною фракцією українського парламенту, яка підтримувала позицію введення НАБУ і САП в конституційне русло і повернення генпрокурору частини конституційних процесуальних повноважень, ми розуміли, що представники цих органів мають на увазі саме нас», – каже він.

Власенко стверджує, що у діях НАБУ «не побачив нічого для них екстраординарного». «Вони все робили як завжди: провели якісь дії, потім вивалили їх в інтернет. Я системно виступаю проти публікації даних досудового розслідування до рішення суду, тому що мета цього не має нічого спільного зі справедливістю чи боротьбою з корупцією», – заявив соратник Тимошенко.

Коментуючи плівки, які опублікувало НАБУ, депутат вважає, що їхня мета – «дискредитувати особу, компілюючи та монтуючи якісь сюжети і дані». Він зазначає, що про плівки забудуть, як це було раніше з іншими фігурантами справ НАБУ.

«Просто хочу нагадати: чи хтось пам’ятає зараз про «плівки Князєва» (у 2023 році НАБУ та САП затримали тодішнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва на хабарі $3 млн – «Главком»)? Про «плівки Міндіча» вже всі забули. Де процесуальний «вихлоп» від цих справ? Тож я абсолютно не здивований діями НАБУ. Спочатку вони проводять якісь процесуальні дії, роблять із цього інформаційну бульбашку. В цей час людей обливають брудом, причому часто не пов'язаним зі звинуваченнями. Друга бульбашка – це обрання запобіжного заходу. А після цього справа десь розсмоктується в повітрі. І я переконаний, що і справа проти Тимошенко закінчиться всім тим, чим закінчилися всі попередні справи НАБУ, – тобто нічим», – підсумував Власенко.

Як відомо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Водночас очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що звинувачення НАБУ і САП проти неї є «безпідставними». Нардепка розповіла, що обшуки в офісі політсили відбулися близько 21:00. За її словами, слідчі дії проводили «30 озброєних чоловіків», які не мали рішення суду та «показали лише випуску з Єдиного реєстру».

Також лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко висловила думку, що обшуки в партійному офісі та висунута їй підозра пов’язані з тим, що влада вважає політсилу єдиною реальною опозицією.

Наразі Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко.

Читайте також:

Теги: Юлія Тимошенко Сергій Власенко корупція в Україні Батьківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Батьківщина» збирає підписи за відставку чинного уряду
Тимошенко збирає підписи за відставку уряду і вимагає створення коаліція національної єдності
16 грудня, 2025, 13:26
Законопроєкт передбачає внесення нової статті до Кримінального кодексу
За незаконне засудження та необґрунтовані підозри – у вʼязницю. Фігурантка справи НАБУ підготувала законопроєкт
31 грудня, 2025, 11:47
Депутатка вимагає, аби НАБУ і САП невідкладно опублікували усі «плівки Міндіча»
Фігурантка справи НАБУ вимагає терміново оприлюднити усі плівки операції «Мідас»
5 сiчня, 21:07
Ігор Миронюк під час засідання Вищого антикорупційного суду
Справа «Мідас». Адвокати стверджують: Ігор Миронюк ніколи не був радником міністра Галущенка
29 грудня, 2025, 16:49
Який саме запобіжний захід обрали Пивоварову, наразі невідомо
Справа про торгівлю голосами у Раді. Суд обрав запобіжний захід Пивоварову
31 грудня, 2025, 18:27
Справа про торгівлю голосами у Раді. Суд обрав запобіжний захід п'ятьом нардепам
Справа про торгівлю голосами у Раді. Суд обрав запобіжний захід п'ятьом нардепам
1 сiчня, 18:16
Росіяни влучили КАБом по екопарку
Удар по екопарку під Харковом, запобіжні заходи п'ятьом нардепам. Головне за 1 січня
1 сiчня, 21:18
Асоціація міст України виступила проти ПДВ для ФОПів та підтримала законопроєкт «Батьківщини»
Асоціація міст України виступила проти ПДВ для ФОПів та підтримала законопроєкт «Батьківщини»
12 сiчня, 20:53
Коломойський назвав обшуки НАБУ у Тимошенко «жалюгідною пародією»
Коломойський висміяв результати обшуків НАБУ у Тимошенко
14 сiчня, 20:29

Кримінал

«Все, як завжди». Власенко спрогнозував, чим закінчиться справа проти Тимошенко
«Все, як завжди». Власенко спрогнозував, чим закінчиться справа проти Тимошенко
Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Тимошенко
Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Тимошенко
Суд дозволив Дубінському вийти із СІЗО під заставу
Суд дозволив Дубінському вийти із СІЗО під заставу
Коли Міндіч виїхав з України: нові деталі від НАБУ
Коли Міндіч виїхав з України: нові деталі від НАБУ
Суд обере запобіжний захід для Юлії Тимошенко: дата засідання
Суд обере запобіжний захід для Юлії Тимошенко: дата засідання
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, що прикрив собою жінку з дитиною
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, що прикрив собою жінку з дитиною

Новини

-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua