«Все, як завжди». Власенко спрогнозував, чим закінчиться справа проти Тимошенко

«У поведінці НАБУ я не побачив нічого для них екстраординарного»

Справа про підкуп народних депутатів, у якій підозрюють лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко, завершиться нічим. Таку думку в інтервʼю «Главкому» висловив соратник парламентарки Сергій Власенко.

Депутат стверджує, що НАБУ і САП вирішили дискредитувати лідерку «Батьківщини» через нібито голосування у Раді за скандальний законопроєкт №12414, який фактично ліквідовував антикорупційні органи.

«Якщо уважно перечитати інтерв'ю керівників НАБУ і САП за літо 2025 року, то вони там неодноразово говорили про те, що добре запам'ятали всіх, хто, на їхню думку, голосував неправильно. І вони недвозначно натякали на те, що потім будуть «займатися» цими людьми. Тобто про це чітко було сказано у публічних виступах. Звісно, будучи єдиною фракцією українського парламенту, яка підтримувала позицію введення НАБУ і САП в конституційне русло і повернення генпрокурору частини конституційних процесуальних повноважень, ми розуміли, що представники цих органів мають на увазі саме нас», – каже він.

Власенко стверджує, що у діях НАБУ «не побачив нічого для них екстраординарного». «Вони все робили як завжди: провели якісь дії, потім вивалили їх в інтернет. Я системно виступаю проти публікації даних досудового розслідування до рішення суду, тому що мета цього не має нічого спільного зі справедливістю чи боротьбою з корупцією», – заявив соратник Тимошенко.

Коментуючи плівки, які опублікувало НАБУ, депутат вважає, що їхня мета – «дискредитувати особу, компілюючи та монтуючи якісь сюжети і дані». Він зазначає, що про плівки забудуть, як це було раніше з іншими фігурантами справ НАБУ.

«Просто хочу нагадати: чи хтось пам’ятає зараз про «плівки Князєва» (у 2023 році НАБУ та САП затримали тодішнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва на хабарі $3 млн – «Главком»)? Про «плівки Міндіча» вже всі забули. Де процесуальний «вихлоп» від цих справ? Тож я абсолютно не здивований діями НАБУ. Спочатку вони проводять якісь процесуальні дії, роблять із цього інформаційну бульбашку. В цей час людей обливають брудом, причому часто не пов'язаним зі звинуваченнями. Друга бульбашка – це обрання запобіжного заходу. А після цього справа десь розсмоктується в повітрі. І я переконаний, що і справа проти Тимошенко закінчиться всім тим, чим закінчилися всі попередні справи НАБУ, – тобто нічим», – підсумував Власенко.

Як відомо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Водночас очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що звинувачення НАБУ і САП проти неї є «безпідставними». Нардепка розповіла, що обшуки в офісі політсили відбулися близько 21:00. За її словами, слідчі дії проводили «30 озброєних чоловіків», які не мали рішення суду та «показали лише випуску з Єдиного реєстру».

Також лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко висловила думку, що обшуки в партійному офісі та висунута їй підозра пов’язані з тим, що влада вважає політсилу єдиною реальною опозицією.

Наразі Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко.