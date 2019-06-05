У ДБР пояснили, чому поліцейським оголошено підозру саме в «умисному вбивстві» дитини



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Глава Держбюро розслідувань Роман Труба назвав дві причини, чому оголосили підозру в умисному вбивстві

Поліцейські усвідомлювали наслідки стрільби біля того місця де гралися діти

Основною причиною оголошення підозрюваним Володимиру Петровцю та Івану Приходьку підозри в умисному вбивстві (ст. 115 ККУ) дитини у Переславі-Хмельницькому є те, що вони поліцейські. Про це заявив глава Державного бюро розслідувань Роман Труба.

«Затримані поліцейські. Це особи, які в силу виконання своїх повноважень обізнані з поводженням, з наслідками застосування зброї. Це найважливіший момент», - сказав він під час засідання в парламентському комітеті.

Другою причиною підозри в умисному вбивстві було те, що поліцейські знали, що в тій стороні, куди вони стріляли, гралися діти.

« Вивченням місця події, обстановки, а також з показань свідків було зроблено висновки про те, що підозрювані розуміли (яка буде) траєкторія, а також знали, що в цьому місці знаходяться діти», - додав Труб.

«Тому кваліфікація за погодженням з процесуальними керівниками була визначена як ст.115», - пояснив глава ДБР.

Він додав, що Бюро разом з поліцією вже провело обшуки у затриманих, а також у осіб, які могли бути причетними до переховування чи знищення знаряддя злочину. Проведено більше 20 допитів свідків та три слідчих експерименти.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. Пізніше у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.