Акція протесту у Переяслав-Хмельницькому через вбивство дитини: як це було (фото, відео)



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До відділку поліції прийшли сотні людей Фото: Сергій Мазур, Facebook

У вівторок увечері у Переяслав-Хмельницькому, де поліцейські вбили дитину, було гаряче

У вівторок, 4 червня, увечері біля відділку поліції у Переяслав-Хмельницькому на Київщині, де поліцейські смертельно поранили 5-річного хлопчика, близько півтори сотні людей влаштували акцію протесту, під час якої між націоналістами і правоохоронцями сталися сутички.

«У Переяслав-Хмельницькому було гаряче. Людям накипіло. Близько півтори сотні людей прийшли на акцію під головним управлінням поліції міста. І нас почули. Принаймні зараз», - повідомив на своїй сторінці у Facebook лідер організації С14 Сергій Мазур.

Він розповів, що нове керівництво поліції вийшло до людей і відповіло на всі питання: «Переатестацію особового складу проведуть. Попереднє керівництво звільнять. У цю суботу о 10:00 мають зробити публічну зустріч з усіма мешканцями, бо проблем як виявилось багато. П‘яні мєнти - тут норма. Хабарники - теж. Є навіть персонаж в погонах, який кидається на дитину мешканки з ножем. З цим усім будуть розбиратись. Іншого виходу немає».

«Ще треба сотні акцій і таких інцидентів поки у нас щось зміниться в поліції. Коли у нас будуть не фасадні зміни у вигляді патрульки, а реальна реформа», - зазначив Мазур.

Як повідомлялося, у вівторок у Переяслав-Хмельницькому декілька сотень учасників акції вимагали покарати винних у смерті 5-річного Кирила, реформувати поліцію та відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Силовики зі щитами оточили будівлю відділку, а націоналісти, серед яких зокрема С14, почали жбурляти в них каміння та димові шашки, сталися сутички.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.