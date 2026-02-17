Дитячі виплати. Мати двійнят розповіла про пекло, яке влаштував Пенсійний фонд

Жінка заявила про проблеми з верифікацією свідоцтв про народження та відсутність відповідей у системі Пенсійного фонду

Українка, яка народила двійнят у жовтні 2025 року, заявила про тривалі затримки з оформленням державних виплат після передачі відповідних повноважень Пенсійному фонду України. За її словами, подані заяви не проходять верифікацію, а причину проблеми їй не можуть пояснити. Про це повідомляє «Главком».

Жінка розповіла, що після народження дітей поступово оформила свідоцтва про народження, статус багатодітної родини та реєстрацію місця проживання. Далі вона подала заяви на компенсацію «пакунка малюка» та інші виплати, однак зіткнулася з труднощами під час оформлення допомоги через Пенсійний фонд.

фото: Ірина Андреєва/Facebook

За словами заявниці, після отримання свідоцтв про народження та оформлення статусу багатодітної родини вона почала подавати документи на державні виплати. У січні жінка звернулася до Пенсійного фонду, де написала кілька заяв, зокрема на нову допомогу у розмірі 7 тис. грн до одноріччя дітей. Однак згодом її повідомили, що документи повернули. «Мені повідомили, що мої усі заяви повернуті, бо «не пройшли верифікацію», – розповіла вона.

Під час повторного візиту до ПФУ, за словами жінки, з’ясувалося, що в системі відсутні дані про народження двійнят. «Години півтори я сиділа у спеціаліста і ми намагалися оформити заяву на виплату 7000. Безрезультатно. Заява навіть не відправляється, бо у якійсь їхній системі свідоцтв про народження двійнят не існує! Спеціаліст радить сходити до РАЦСу, щоб вони подивилися, можливо щось внесли неправильно», – написала вона.

Через сімейні обставини жінка не могла продовжувати особисті візити до держустанов, тому подала заяви через електронний кабінет ПФУ. Втім, отримати результат не вдалося. Під час дзвінка на гарячу лінію їй повідомили, що в системі не бачать онлайн-звернень.

Заявниця стверджує, що станом на лютий не отримала жодної з основних виплат. «Ні виплат по народженню дітей, ні виплат до одного року, ні виплат дітям з багатодітної родини», – написала вона, уточнивши, що отримала лише компенсацію за «пакунок малюка», подану ще наприкінці жовтня. У дописі жінка розкритикувала передачу функцій виплат до Пенсійного фонду та закликала повернути їх соціальним службам.

У коментарях під дописом частина користувачів висловила співчуття авторці та розкритикувала роботу державних органів. Люди писали про складність процедур, втрату часу та залежність результату від людського фактора, а також закликали звернути увагу на проблеми з оформленням соціальних виплат. Деякі дописувачі називали ситуацію несправедливою та такою, що потребує реакції влади.

фото: Facebook

Водночас інші користувачі поділилися власним досвідом оформлення допомоги, зазначивши, що стикалися з подібними труднощами: від технічних збоїв до помилок у даних, які доводилося виправляти через скарги та повторні звернення. За їхніми словами, процес інколи затягується на місяці, а відповіді від установ не завжди містять чіткі пояснення причин затримок.

фото: Facebook

На початку 2026 року Пенсійний фонд зіткнувся з різким зростанням кількості звернень після запуску нового закону про підтримку сімей із дітьми. Лише за січень до установи надійшло близько 96 тисяч заяв на різні види допомоги, з яких понад 64 тисячі стосувалися нової виплати по догляду за дитиною до одного року. Через те, що урядову постанову з інструкціями оприлюднили із затримкою, у перші дні року працівники фонду обробляли документи без чітких правил, що призвело до накопичення значної черги заяв і затримок із призначенням виплат.

Раніше Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік із загальним обсягом доходів і видатків на рівні 1,26 трлн грн. Документ передбачає фінансування пенсійних виплат, соціального страхування, субсидій та інших державних допомог, а також проведення індексації пенсійних і страхових виплат з 1 березня 2026 року. Уряд заявляв, що бюджет фонду сформовано без дефіциту та з урахуванням усіх передбачених законом соціальних зобов’язань.