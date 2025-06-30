На Львівщині чоловік накинувся з ножем на сестер, матір і сусідку: дві жінки загинули

Потерпіла сусідка встигла викликати правоохоронців, які і затримали чоловіка

На Львівщині 46-річний чоловік із ножем напав на матір, трьох сестер і сусідку. Як повідомила Львівська обласна прокуратура, внаслідок нападу померла матір та одна з сестер, передає «Главком».

Повідомляється, що у Винниках 46-річний чоловік завдав ножових поранень своїй матері, двом сестрам та сусідці. Внаслідок отриманих травм мати та одна з сестер фігуранта померли на місці.

У Винниках на Львівщині 46-річний чоловік із ножем напав на матір, трьох сестер і сусідку фото: Львівська обласна прокуратура

Двох інших жінок госпіталізували з численними пораненнями, наразі вони знаходяться у реанімації у важкому стані.

Потерпіла сусідка встигла викликати правоохоронців, які і затримали чоловіка.

«Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині поліцейські затримали чоловіка, який смертельно поранив власну матір.

Інцидент стався в селищі Кегичівка. В одному з приватних будинків між жінкою та її 40-річним сином виник конфлікт. Під час сварки чоловік завдав матері удар ножем у живіт. Жінку госпіталізували до міської лікарні, однак, потерпіла померла від отриманих тілесних ушкоджень.

Раніше повідомлялося, що на Одещині під час сімейної вечері жінка зарізала сина.

Обурена образами та приниженнями матір вдарила сина у груди ножем, який був у неї в руці. Чоловік завадити дружині не зміг. Їхній син загинув на місці події. Причиною смерті потерпілого стала гостра крововтрата, яка розвинулася внаслідок проникаючої колото-різаної рани грудної клітки з ушкодженням аорти.

А у Києві 55-річного чоловіка визнали винним у вбивстві свого 30-річного сина й засудили до 10 років ув’язнення.

Під час застілля на кухні між рідними виник конфлікт, в результаті якого батько завдав смертельний удар ножем своєму синові. Щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну кімнату, де протягом кількох днів розчленовував його та виносив з квартири до сміттєвих баків у пакетах та сумках. Голову та кінцівки він замурував у власному гаражі.