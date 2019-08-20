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    Кримінал

    У Кривому Розі злодії завдяки соцмережам вкрали 1,5 млн грн із зарплатних карток українців

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    Кіберполіція з детективами поліції Дніпропетровщини затримали одного зі злодіїв разом з організаторкою злочинної групи &ndash; 40-річною жінкою - У Кривому Розі злодії завдяки соцмережам вкрали 1,5 млн грн із зарплатних карток українців
    Кіберполіція з детективами поліції Дніпропетровщини затримали одного зі злодіїв разом з організаторкою злочинної групи – 40-річною жінкою

    Зловмисники обкрадали здебільшого рахунки вчителів, працівників медзакладів, різноробочих, - поліція

    У Кривому році четверо злодіїв на чолі з жінкою вкрали 1,5 млн грн з зарплатних карток українців, використовуючи мобільні номери.

    Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    У поліції розповіли, що зловмисники обкрадали здебільшого рахунки вчителів, працівників медзакладів, різноробочих.

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    Бази даних із номерами зловмисники купували на закритих форумах у мережі, а дані для перевипуску SIM-карт знаходили у соцмережах. Більшу частину отриманих грошей зловмисники програвали в різноманітних онлайн-казино та на спортивних ставках.

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    У Кривому Розі злодії завдяки соцмережам вкрали 1,5 млн грн із зарплатних карток українців
    У Кривому Розі злодії завдяки соцмережам вкрали 1,5 млн грн із зарплатних карток українців
    У Кривому Розі злодії завдяки соцмережам вкрали 1,5 млн грн із зарплатних карток українців
    У Кривому Розі злодії завдяки соцмережам вкрали 1,5 млн грн із зарплатних карток українців
    У Кривому Розі злодії завдяки соцмережам вкрали 1,5 млн грн із зарплатних карток українців
    У Кривому Розі злодії завдяки соцмережам вкрали 1,5 млн грн із зарплатних карток українців

    Зазначається, що кіберполіція з детективами поліції Дніпропетровщини затримали одного зі злодіїв разом з організаторкою групи – 40-річною жінкою.

    «Їм обрано запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави. Вирішується питання щодо оголошення підозри їх спільникам», - йдеться у повідомленні.

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