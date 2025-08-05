На Одещині чоловік вистрілив у поліцейського під час перевірки документів

Під час стрілянини правоохоронець отримав смертельні поранення

Правоохоронці затримали чоловіка, який вбив поліцейського на Одещині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Трагічна подія сталася сьогодні близько 18:00 в місті Ізмаїл. Попередньо встановлено, що на околиці Ізмаїла працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів.

За словами поліцейських, чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських. У результаті один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.

«Обох госпіталізували. На жаль, старший лейтенант поліції помер у лікарні. Зловмисник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні. Його затримано у процесуальному порядку», – йдеться в заяві.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва підозрюваний у скоєнні злочину влаштував вибух у квартирі. Інцидент стався під час затримання. За даними правоохоронців, зловмисник пустив газ та підірвав помешкання. У результаті вибуху поранення отримали поліцейський та сам фігурант.

До слова, на Обухівщині молодик аби помститися супернику, кинув через паркан вибуховий пристрій, внаслідок чого пошкодив майно потерпілого. Правоохоронці встановили, що 23-річний чоловік приїхав на автомобілі ВАЗ до місця проживання 21-річного чоловіка, якого приревнував до своєї дівчини. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили транспортний засіб ВАЗ, на якому, за даними правоохоронців, він пересувався під час вчинення злочину.