Федоров назвав найрезультативніший місяць для Сил оборони у 2026 році

Міністр оборони: Дякую кожному військовому за результат

Від початку року підрозділи безпілотних систем уразили понад 800 тис. верифікованих цілей окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

«Сили оборони системно послаблюють військовий потенціал ворога – руйнують логістику та завдають ударів по критично важливих цілях у тилу противника. Саме дрони сьогодні забезпечують понад 90% уражень ворога», – йдеться у повідомленні.

Федоров наголосив, що від початку 2026 року українські військові уразили понад 800 тис. верифікованих цілей противника. Серед них – особовий склад, засоби ППО, артилерія, РСЗВ, БпЛА, НРК, транспорт, штаби, склади та засоби РЕБ.

«Лише за цей період ліквідовано або важко поранено близько 167 000 російських військових. Травень став найрезультативнішим місяцем для Сил оборони України. Упродовж місяця вони вразили 181 000+ цілей та ліквідували або важко поранили 31 530 окупантів», – додається у повідомленні.

Міністр додав, що за кожне підтверджене ураження військові отримують єБали, які через Brave1 Market обмінюють на дрони, НРК, засоби РЕБ та комплектуючі.

«Завдяки системі єБалів ми бачимо, які технології та підрозділи дають найкращий результат, і швидко масштабуємо ці рішення на все військо. За завданням президента продовжуємо виснажувати ворога одночасно в трьох доменах – у небі, на землі та в економіці. Дякую кожному військовому за результат. Саме ви формуєте нову доктрину ведення війни в режимі реального часу», – підсумував Федоров.

До слова, пілоти батальйону безпілотних систем Sirius 118 окремої механізованої бригади встановили абсолютний загальноукраїнський рекорд із перехоплення ворожих БпЛА.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував: Україна готує дрони, які завдаватимуть удари за 3 тис. км. За його словами, нещодавно новими дронами Fire Point було уражено нафтопереробний завод у Тюменському регіоні на прямій відстані 2070 км, хоча маршрут польоту становив 2,5 тис. км.