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Сили оборони спростували захоплення росіянами Іволжанського на Сумщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сили оборони спростували захоплення росіянами Іволжанського на Сумщині
Населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України
фото: Генштаб (ілюстративне)

«Жодних штурмових дій чи присутності ворога в цьому районі немає»

Поширена російськими пропагандистами інформація про нібито «захоплення» села Іволжанське Сумської області є вигадкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угруповання військ «Курськ».

«Населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України і розташований у глибокому тилу наших позицій. Жодних штурмових дій чи присутності ворога в цьому районі немає. Повідомлення про бої за участі 71 бригади це чергова маніпуляція російських штабних фантазерів, які навмання беруть назви українських підрозділів і вписують їх на карту, малюючи стрілочки своїх «наступів», – йдеться у повідомленні.

Угрупування наголосило, що «російські генерали посувають лінію фронту єдиним доступним їм способом – клавіатурою».

«Тому поки противник долає кілометри в уяві ворожих офіцерів, єдина територія, яку вони справді надійно контролюють, це їхня власна стрічка новин. Бажаємо й надалі впевнено тримати цей рубіж», – дотепно зауважили військові.

До слова, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами Зеленського, Сили оборони у прикордонні Сумської області досягають «визначених цілей». Українські воїни знищують особовий склад і техніку окупантів також на інших напрямках.

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Теги: війна Сумщина

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