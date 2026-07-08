Атака на Київ: є загибла та постраждалі (оновлено)
Унаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї
Уночі внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
«У Святошинському районі зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. Дві особи постраждали, з яких одна – госпіталізовано», – йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, за іншою адресою горів гаражний кооператив, пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї.
Водночас у Деснянському районі було зафіксовано пожежу складських приміщень.
«Наразі на всіх інших локаціях пожежі локалізовано. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється», – наголошує ДСНС.
Оновлено о 08:25
«На жаль, маємо інформацію, що внаслідок атаки цієї ночі загинула жінка. Станом на зараз – одна загибла та двоє осіб – поранені», – повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Нагадаємо, у ніч на 8 липня Росія здійснила чергову ракетну атаку на столицю України, застосувавши балістичне озброєння. Унаслідок влучань у Києві виникли масштабні пожежі, а вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги.
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