Атака на Київ: є загибла та постраждалі (оновлено)

Сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах

Унаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї

Уночі внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«У Святошинському районі зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. Дві особи постраждали, з яких одна – госпіталізовано», – йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, за іншою адресою горів гаражний кооператив, пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї.

Водночас у Деснянському районі було зафіксовано пожежу складських приміщень.

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фото: ДСНС Києва

«Наразі на всіх інших локаціях пожежі локалізовано. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється», – наголошує ДСНС.

Оновлено о 08:25

«На жаль, маємо інформацію, що внаслідок атаки цієї ночі загинула жінка. Станом на зараз – одна загибла та двоє осіб – поранені», – повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, у ніч на 8 липня Росія здійснила чергову ракетну атаку на столицю України, застосувавши балістичне озброєння. Унаслідок влучань у Києві виникли масштабні пожежі, а вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги.