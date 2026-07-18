У Києві шахрай два місяці безкоштовно жив у різних квартирах: як його покарали

Чоловік встиг пожити у 68-ми квартирах, за що мав би заплатити 106 398 грн.

Солом’янський районний суд Києва 1 липня виніс вирок чоловікові, який обманув столичну компанію, що надає в оренду апартаменти, на понад 100 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Zaxid.net.

Як ідеться у вироку суду, чоловік орендував подобове житло у київської компанії, в управлінні якої є апартаменти в усіх районах міста. Бронь він оформляв через сервіс Booking, потім зв’язувався з менеджерами і надсилав їм квитанції про оплату.

Організатор схеми обирав житло з безконтактним заселенням і після того, як отримував код доступу до квартири, скасовував платіжну транзакцію в мобільному додатку свого банку.

Таким чином із 6 березня до 11 травня чоловік встиг пожити у 68-ми квартирах, за що мав би заплатити 106 398 грн.

Обвинувачений повністю визнав свою провину, не заперечував проти доказів та погодився на спрощене провадження у справі. Суд визнав його винним у шахрайстві, але призначив рік пробаційного нагляду.

Водночас цивільний позов на відшкодування завданих збитків компанія, що постраждала від дій чоловіка, не подавала.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації попередили про фейкові листи від імені Міненерго та Держенергонагляду, які масово отримують кияни. Зловмисники залякують споживачів «критичними розбіжностями у споживанні» та несанкціонованим втручанням у роботу лічильників. Енергетики закликають у жодному разі не переходити за підозрілими посиланнями в таких повідомленнях, адже їхня мета – посіяти паніку та викрасти ваші персональні дані.