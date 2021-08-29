У Запоріжжі двоє чоловіків влаштували стрілянину – постраждали п’ятеро осіб

Двоє чоловіків біля одного з розважальних закладів раптово почали стріляти в опонентів

Чоловіки біля кафе вирішили з’ясувати стосунки за допомогою зброї

У Запоріжжі двоє чоловіків влаштували стрілянину, у результаті якої постраждали п’ятеро осіб. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Повідомлення про стрілянину біля кафе на вулиці Прибережна магістраль надійшло до поліції 29 серпня близько п’ятої години ранку.

Встановлено, що двоє чоловіків біля одного з розважальних закладів раптово почали стріляти в опонентів. В результаті п’ять громадян отримали травми, троє з них госпіталізовані. Зловмисники втекли з місця події на власному автомобілі «Крайслер».

Згодом у районі вулиці Північне шосе зловмисників зупинили працівники патрульної поліції. Обидва – жителі Запоріжжя 1992 та 1987 року народження. Наразі вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Співробітники поліції вилучили у затриманих два пістолети марки «Форт». Зброя направлена на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання затриманим запобіжних заходів.

Раніше повідомлялося, що в Одесі чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки, в результаті чого хлопчик отримав поранення ноги. Він відкрив вогонь нібито через крики дітей під вікном.

Напередодні у цирку під Києвом чоловіки влаштували стрілянину через нестачу місць.

Крім того, в Одесі дитина отримала опіки від пам’ятника.



