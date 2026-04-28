Україна оголосила в розшук підсанкційного олігарха Григоришина

За версією слідства, Костянтин Григоришин незаконно отримував гроші на фіктивній посаді в енергетичній компанії

Правоохоронці заочно оголосили підозру бізнесмену за фактом привласнення чужого майна в особливо великих розмірах

Підсанкційний бізнесмен Костянтин Григоришин потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ. Як повідомляє «Главком», світлина Григоришина розміщена у розділі «Особа, яка переховується від органів досудового розслідування». Датою зникнення бізнесмена вказано 25 лютого 2026 року.

Також відомо, що стосовно Григоришина є ухвала суду про його затримання з метою приводу для розгляду запобіжного заходу.

Нині олігарх має статус підозрюваного за ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу (Привласнення чужого майна в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як повідомляв «Главком», на початку березня прокурори Офісу генерального прокурора повідомили про підозру бенефіціарному власнику енергорозподільчої компанії північного регіону України та трьом її посадовцям у заволодінні 68 млн грн. Гроші, які могли піти на посилення енергосистеми Сумської області, витрачалися на оплату «фіктивному раднику».

За версією слідства, власники компанії створили схему, щоб уникнути сплати дивідендів державі та вивести кошти підприємства. Один з них (Костянтин Григоришин – «Главком»), на якого у 2025 році були накладені санкції РНБО, оформив себе радником голови компанії на наступних умовах: 1 млн грн зарплати на місяць; дистанційний формат роботи; фактичне навантаження – близько чотирьох годин на тиждень.

«Його заробітна плата перевищувала встановлений НКРЕКП максимальний рівень у 5-7 разів. У період з 2020 по 2024 рік підприємству було завдано майже 68 млн грн збитків, що підтверджено експертними дослідженнями», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними аналітичної системи Youcontrol, в Україні Костянтин Григоришин через корпоративну групу «Енергетичний стандарт» контролює виробництво трансформаторного обладнання та енергомашинобудування, а також розподіл електроенергії. Зокрема, Григоришин є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Енера Вінниця» і ТОВ «Енера» (обидва підприємства спеціалізуються на торгівлі електроенергією).

Крім того, «Енергетичний стандарт» Григоришина контролює транспортний холдинг, до складу якого входить ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот».