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Українські дипломати відреагували на «справу про вибухівку» у Грузії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Українські дипломати відреагували на «справу про вибухівку» у Грузії
Посольство України в Грузії висловлює зацікавленість та готовність до конструктивної взаємодії
фото з відкритих джерел

Українські дипломати сподіваються, що грузинська сторона не допустить політизації цієї справи

Посольство України в Грузії перевіряє оприлюднену Службою державної безпеки Грузії інформацію про причетність громадян України до протиправної діяльності. Про це йдеться у публікації посольства України у Грузії на Facebook-сторінці.

«Посольство України вивчає інформацію, оприлюднену на брифінгу Службою національної безпеки Грузії та з'ясовує всі обставини. У посольстві розраховують, що грузинська сторона утримається від політизації цієї справи», – наголосили українські дипломати.

Офіційні представники України в Грузії зауважили, що вони готові до конструктивної взаємодії з правоохоронними органами Грузії задля неупередженого розслідування всіх обставин справи, а також встановлення її справжніх організаторів.

Нагадаємо, у Грузії затримано 14 кг вибухівки, яка нібито прямувала з Одеси до Воронежа. Про це повідомили у грузинській Службі держбезпеки. Повідомляється, що всі шість пристроїв були виготовлені «спеціалістом високого рівня» та розраховані на «широкий радіус ураження».

«Розгортання такого пристрою в місцях масового скупчення людей може призвести до значних збитків інфраструктури та великих жертв. Заряд згаданої речовини набагато потужніший за заряд вибухового тротилу», – повідомили грузинські експерти.

Служба держбезпеки країни також припускає, що використання території Грузії та залучення до ввезення вибухівки її громадян можуть створити думку про участь країни у плануванні та реалізації терористичних актів в Грузії чи за кордоном.

Стало відомо, що Саакашвілі одужує. 25 січня група спеціалістів відвідала клініку «Вівамед» для оцінки стану здоров’я Михайла Саакашвілі. Згідно з висновком медичного консиліуму, стан здоров'я ув’язненого політика покращується.

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Теги: дипломатія Грузія Facebook розслідування посольство політика пропаганда

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