Сенатори США розкритикували проєкт закону про допомогу Україні

Cпікер Палати представників США Майк Джонсон: «Якщо цей законопроєкт потрапить до Палати представників, він буде мертвий після прибуття»

Новий законопроєкт про додаткове фінансування, який об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та зміцнення південного кордону США, був різко розкритикований республіканцями Палати представників, зокрема спікером Майком Джонсоном. Він заявив, що проєкт ще гірший, ніж очікували американські законодавці. Про спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив у Twitter.

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«Я бачив достатньо. Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть близько не підійде до того, щоб покласти край прикордонній катастрофі, яку створив президент», – заявив він.

Джонсон зазначив, що провідний парламентер від демократів заявив, що згідно з цим законопроєктом, «кордон ніколи не закриється».

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«Якщо цей законопроєкт потрапить до Палати представників, він буде мертвий після прибуття», – наголосив він.

Як пише The Washington Post, пропозиція може стати найкращим шансом для президента Джо Байдена забезпечити Україну військовою допомогою. Сенатори місяцями працювали над ретельно узгодженим компромісом, спрямованим на подолання опору з боку консерваторів, які відмовляються фінансувати боротьбу України проти РФ. Найближчі дні стануть вирішальним випробуванням того, чи зможуть лідери Конгресу знову змусити своїх членів підтримати пакет.

Конгрес також буде зважувати, чи варто продовжувати наполягати на одному з найболючіших питань американської політики - прикордонному та імміграційному законодавстві.

Як заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що президент США Джо Байден не підтримає законопроєкт, який запропонували республіканці в Палаті представників та стосується надання допомоги Ізраїлю без урахування потреб Україні.

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Нагадаємо, у Сенаті США висунули новий законопроєкт, який стосується додаткового фінансування і об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

Згідно з текстом законопроєкту, загальна сума коштів, що виділяються, становить 118 млрд доларів, з них на допомогу Україні передбачено $60 млрд, ще близько $14 млрд – для підтримки Ізраїлю.

З пакету допомоги Україні близько $20 млрд буде направлено на заміщення складів у самих Штатах, і близько 14 млрд доларів підуть на закупівлю нової зброї в американських компаній для ЗСУ.

Раніше американський сенатор Ліндсі Грем висловив сумнів стосовно того, чи зможе Сенат проголосувати за угоду щодо кордону США та пов'язаного з нею пакету військової допомоги для України до того, як піде на двотижневі канікули (з 12 по 23 лютого).