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Чернівчанин намагався вивезти з України скрипку Страдіварі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чернівчанин намагався вивезти з України скрипку Страдіварі
Скрипка маркована як Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713
фото: ДПСУ

Представники митниці вилучили музичний інструмент і спрямували його на експертизу

На пункті пропуску з Румунією прикордонники виявили скрипку Страдіварі, яка, ймовірно, може становити історичну цінність. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Старовинний музичний інструмент намагалися вивезти з України в багажнику авто. Скрипка маркована як Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713. Представники митниці вилучили музичний інструмент і спрямували його на експертизу.

Чернівчанин намагався вивезти з України скрипку Страдіварі фото 1
фото: ДПСУ
Чернівчанин намагався вивезти з України скрипку Страдіварі фото 2
фото: ДПСУ

Скрипка може бути оригінальним інструментом, виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі. Його роботи досить рідкісні на цінні, оскільки за життя Страдіварі створив лише близько 1100 скрипок. Скрипки Страдіварі вирізняються особливою чистотою звучання й неабияк цінуються знавцями. Зокрема, однією зі скрипок роботи Страдіварі володів Нікколо Паганіні.

До слова, схожий випадок стався два місяці тому. Українські прикордонники спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Краківець» припинили спробу переміщення через українсько-польський кордон скрипки Antonius Stradivarius.

Також у міжнародному пункті пропуску «Устилуг» на Волині прикордонники вилучили в чоловіка колекцію монет, карбованих у середині минулого століття. Колекцію з дев'яти монет, карбованих у середині минулого століття, затримали на митному посту «Устилуг». Їх виявили серед особистих речей українця, який виїжджав за кордон.

Нагадаємо, київські митники запобігли ввезенню в Україну 19 тонн тканини, яку виробила текстильна компанія, що також виробляє тканини на замовлення міністерства оборони РФ. Про це йдеться у повідомленні Київської митниці. Так, за документами, наданими до митного оформлення, тканина ввезена в Україну з Литви та має європейське походження. Однак, вже під час митного огляду, працівники митниці помітили на рулонах маркування та відбитки штампів російською мовою.

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Теги: прикордонники кордон

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