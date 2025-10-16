Головна Світ Політика
Українська делегація та Рубіо обговорили майбутню зустріч президентів

Наталія Порощук
Українська делегація та Рубіо обговорили майбутню зустріч президентів
Українська та американська делегації обмінялись думками щодо того, якою має бути довгострокова архітектура безпеки
Єрмак: Лідерство США та особисто президента Дональда Трампа зробили можливим мир на Близькому Сході

Українська делегація провела «важливу розмову» з держсекретарем США Марко Рубіо – «одним із головних архітекторів американської зовнішньої політики». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

«Дуже важлива розмова з державним секретарем США, який також виконує обов’язки радника президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо – одним із головних архітекторів американської зовнішньої політики. Разом із прем’єр-міністром Юлією Свириденко, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та послом України у США Ольгою Стефанішиною ми обговорили деталі підготовки зустрічі президентів України та США, запланованої цієї п’ятниці», – йдеться у дописі.

Під час зустрічі посадовці обмінялись думками щодо того, якою має бути довгострокова архітектура безпеки – не лише для України, а й для всієї Європи.

«Лідерство США та особисто президента Дональда Трампа зробили можливим мир на Близькому Сході. Саме такого бачення сьогодні потребує світ та Україна. Ми також говорили про кроки, які можуть змусити Росію припинити війну. Дякую Марко Рубіо. Американський народ справді має велику удачу – мати такого сильного та принципового державного секретаря», – наголосив Єрмак.

Нагадаємо, 13 жовтня українська делегація вирушила до США. Її очолює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Також у її складі очільник Банкової Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Нацбанку Андрій Пишний, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Згодом Свириденко обговорила з міністром фінансів США санкції проти РФ. Також під час зустрічі мова йшла про співпрацю заради енергетичної безпеки Європи. 

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб обговорити можливість постачання ракет Tomahawk для України. Як писав Axios, Зеленський планує запропонувати конкретні варіанти стратегічного співробітництва, наголошуючи на необхідності таких переговорів. Це стане продовженням нещодавньої телефонної розмови між двома лідерами.

