Головна Київ Новини
search button user button menu button

До Києва приїхала керівниця Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва приїхала керівниця Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер
Пані посол Брінк зустрічала Саманту Пауер на київському вокзалі
фото: Бріджит Брінк/Твіттер

Пауер зустрінеться із вищими керівниками українських органів влади

До Києва з робочим візитом приїхала адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер. Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Ласкаво просимо знову до Києва, пані адміністраторко USAID», – написала Брінк, яка зустрічала Саманту Пауер на київському вокзалі.

Очікується, що посадовиця зустрінеться із керівниками органів влади України та поспілкується з українськими аграріями, лідерами приватного бізнесу, представниками громадянського суспільства, енергетиками, молоддю, працівниками рятувальних служб і спеціалістами у сфері психологічного здоров’я.

«Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер сьогодні прибула в Україну, аби ще раз підтвердити рішучу налаштованість США стояти пліч-о-пліч із Україною у її боротьбі за свободу перед лицем неспровокованої агресії з боку Росії. Під час свого візиту керівниця USAID зробить наголос на тому, як численні заходи американської державної допомоги з питань розвитку у гуманітарній і економічній сферах забезпечують підтримку українцям у той час, як вони ведуть битву на фронті, та водночас закладають основу для довготермінового відновлення України, та її майбутнього як вільної, незалежної, демократичної та суверенної нації», – повідомила пресслужба USAID.

В Агентстві розповіли, що Пауер зустрінеться із вищими керівниками українських органів влади. На зустрічах обговорюватимуть продовження співпраці USAID з українським народом на тлі російської агресії та подальший розвиток України.

«У ході свого візиту керівниця USAID матиме нагоду поспілкуватися з українськими аграріями, лідерами приватного бізнесу, представниками громадянського суспільства, енергетиками, молоддю, працівниками рятувальних служб і спеціалістами у сфері психологічного здоров'я – усіма тими, хто нині працює з метою побудови кращого майбутнього для України», – зазначається в пресрелізі.

Саманта Пауер також проведе зустрічі з представниками організацій-партнерів USAID, які доправляють життєво важливу допомогу тим, хто потерпає внаслідок агресії з боку РФ.

«Це спілкування стане нагодою виокремити ключові заходи у сфері розвитку, що їх нині впроваджує USAId для того, щоб забезпечити діяльність тієї інфраструктури і тих інституцій, які мають критично важливе значення для майбутнього України», – підсумували в агентстві.

Нагадаємо, глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер вже відвідувала Київ у жовтні минулого року.

Раніше Пауер заявляла, що наслідки вторгнення Росії в Україну можна порівняти з наслідками світової війни.

Теги: США посол Бріджит Брінк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та державний секретар США Ентоні Блінкен
Шмигаль зустрівся із держсекретарем США Блінкеном: про що говорили
22 червня, 12:48
Білий дім, як і раніше, обережно тлумачить наслідки заколоту Пригожина в Росії
«Він програє війну в Україні». Байден пояснив, чому ослаб Путін
28 червня, 18:05
Сендс виконав головну роль у стрічці «Кімната з краєвидом». Загалом, актор знявся більш ніж у 150 фільмах
Зірку «Чорнокнижника» та «13 друзів Оушена» знайдено мертвим у горах Каліфорнії
28 червня, 08:17
Міллі: «Ми робимо це не для того, щоб вести війну, а для того, щоб стримати війну великих держав»
США планують оптимізувати штучний інтелект для ведення війни – генерал Міллі
2 липня, 09:40
Марк Міллі
Генерал Міллі прокоментував можливість надання Україні ракет Atacms
30 червня, 22:59
Ракетна атака на Львів, Україна повернула з полону 45 захисників. Головне за 6 липня
Ракетна атака на Львів, Україна повернула з полону 45 захисників. Головне за 6 липня
6 липня, 21:00
Андрій Мельник був послом України в Німеччині з 2014 по 2022 рік
Уряд звільнив Мельника з посади заступника глави МЗС
11 липня, 17:37
Георгій Закарашвілі повернувся назад до Грузії
Ситуація з Саакашвілі. Посол Грузії виїхав із Києва
6 липня, 18:32
Після початку страйку члени Гільдії акторів не зніматимуться у фільмах та серіалах, а також не братимуть участь у промокампаніях проектів
Голлівудські кіноактори оголосили величезний страйк: що трапилось
13 липня, 17:49

Новини

Директорка музею Булгакова пояснила, чому облита фарбою меморіальна дошка досі не відновлена
Директорка музею Булгакова пояснила, чому облита фарбою меморіальна дошка досі не відновлена
До Києва приїхала керівниця Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер
До Києва приїхала керівниця Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер
Хто здає інформацію росіянам про мости у Києві? Урядова перевірка спровокувала скандал
Хто здає інформацію росіянам про мости у Києві? Урядова перевірка спровокувала скандал
У Києві через прорив труби утворився величезний фонтан (відео)
У Києві через прорив труби утворився величезний фонтан (відео)
У Києві запроваджено «тепловий режим»
У Києві запроваджено «тепловий режим»
Реконструкція Поштової площі в столиці. Ексдиректор комунального підприємства отримав підозру
Реконструкція Поштової площі в столиці. Ексдиректор комунального підприємства отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон. Речник «Хочу жити» назвав число
74K
Путін відреагував на пошкодження Кримського мосту
44K
Пенсіонерка з України підняла на вуха аеропорт у Польщі
27K
Окупант скаржиться на гори трупів біля Антонівського мосту (перехоплення)
22K
Поляки у відчаї: Україна заборонила імпорт яєць та курятини
19K
У російському командуванні назріває криза. ISW передбачив зміну ситуації на фронті

Новини

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Вчора, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту