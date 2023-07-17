До Києва приїхала керівниця Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер

Пауер зустрінеться із вищими керівниками українських органів влади

До Києва з робочим візитом приїхала адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер. Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

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«Ласкаво просимо знову до Києва, пані адміністраторко USAID», – написала Брінк, яка зустрічала Саманту Пауер на київському вокзалі.

Очікується, що посадовиця зустрінеться із керівниками органів влади України та поспілкується з українськими аграріями, лідерами приватного бізнесу, представниками громадянського суспільства, енергетиками, молоддю, працівниками рятувальних служб і спеціалістами у сфері психологічного здоров’я.

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«Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер сьогодні прибула в Україну, аби ще раз підтвердити рішучу налаштованість США стояти пліч-о-пліч із Україною у її боротьбі за свободу перед лицем неспровокованої агресії з боку Росії. Під час свого візиту керівниця USAID зробить наголос на тому, як численні заходи американської державної допомоги з питань розвитку у гуманітарній і економічній сферах забезпечують підтримку українцям у той час, як вони ведуть битву на фронті, та водночас закладають основу для довготермінового відновлення України, та її майбутнього як вільної, незалежної, демократичної та суверенної нації», – повідомила пресслужба USAID.

В Агентстві розповіли, що Пауер зустрінеться із вищими керівниками українських органів влади. На зустрічах обговорюватимуть продовження співпраці USAID з українським народом на тлі російської агресії та подальший розвиток України.

«У ході свого візиту керівниця USAID матиме нагоду поспілкуватися з українськими аграріями, лідерами приватного бізнесу, представниками громадянського суспільства, енергетиками, молоддю, працівниками рятувальних служб і спеціалістами у сфері психологічного здоров'я – усіма тими, хто нині працює з метою побудови кращого майбутнього для України», – зазначається в пресрелізі.

Саманта Пауер також проведе зустрічі з представниками організацій-партнерів USAID, які доправляють життєво важливу допомогу тим, хто потерпає внаслідок агресії з боку РФ.

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«Це спілкування стане нагодою виокремити ключові заходи у сфері розвитку, що їх нині впроваджує USAId для того, щоб забезпечити діяльність тієї інфраструктури і тих інституцій, які мають критично важливе значення для майбутнього України», – підсумували в агентстві.

Нагадаємо, глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер вже відвідувала Київ у жовтні минулого року.

Раніше Пауер заявляла, що наслідки вторгнення Росії в Україну можна порівняти з наслідками світової війни.