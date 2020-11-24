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    Кримінал

    Усіх підозрюваних у нападі на «автобус Киви» відпустили під домашній арешт

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    Прокурор прийняв рішення про перекваліфікацію дій підозрюваних на ч. 4 ст. 296 КК України (Групове хуліганство із застосуванням зброї) - Усіх підозрюваних у нападі на «автобус Киви» відпустили під домашній арешт
    Прокурор прийняв рішення про перекваліфікацію дій підозрюваних на ч. 4 ст. 296 КК України (Групове хуліганство із застосуванням зброї)

    Про зміну запобіжних заходів щодо всіх підозрюваних клопотала прокуратура

    Ще шістьом особам, а загалом 15 підозрюваним у нападі на автобус із активістами, яких пов’язують із нардепом Іллею Кивою, суд змінив запобіжні заходи – з тримання під вартою без права внесення застави на цілодобовий домашній арешт.

    Про це повідомив «Укрінформу» прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

    «24 листопада за рішенням суду шістьом підозрюваним, як і решті підозрюваних, змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт», – сказав речник.

    Про зміну запобіжних заходів щодо всіх підозрюваних клопотала прокуратура – з огляду на те, що в ході слідства відбулася перекваліфікація справи: 15-ом затриманим уже не інкримінується стаття «замах на вбивство».

    Нагадаємо, 28 серпня поліція оголосила підозру 14 затриманим після нападу на автобус з представниками організації «Патріоти – За життя», що стався 27 серпня під Харковом, і ще з п’ятьма встановленими особами проводить слідчі дії.

    27 серпня близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

    Міністр внутрішніх справ заявив, що поліція затримала прихильників різних політичних сил, які влаштували сутички зі стріляниною на трасі Київ - Харків.

    Також з’явилося відео нападу на мікроавтобус під Харковом. На ньому група молодих людей б'є вікна в мікроавтобусі та б'є ногами лежачого пасажира, чутні постріли.

    Теги: прокуратура суд кримінал арешт напад Харківщина
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