Усіх підозрюваних у нападі на «автобус Киви» відпустили під домашній арешт

Про зміну запобіжних заходів щодо всіх підозрюваних клопотала прокуратура

Ще шістьом особам, а загалом 15 підозрюваним у нападі на автобус із активістами, яких пов’язують із нардепом Іллею Кивою, суд змінив запобіжні заходи – з тримання під вартою без права внесення застави на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомив «Укрінформу» прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«24 листопада за рішенням суду шістьом підозрюваним, як і решті підозрюваних, змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт», – сказав речник.

Про зміну запобіжних заходів щодо всіх підозрюваних клопотала прокуратура – з огляду на те, що в ході слідства відбулася перекваліфікація справи: 15-ом затриманим уже не інкримінується стаття «замах на вбивство».

Нагадаємо, 28 серпня поліція оголосила підозру 14 затриманим після нападу на автобус з представниками організації «Патріоти – За життя», що стався 27 серпня під Харковом, і ще з п’ятьма встановленими особами проводить слідчі дії.

27 серпня близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Міністр внутрішніх справ заявив, що поліція затримала прихильників різних політичних сил, які влаштували сутички зі стріляниною на трасі Київ - Харків.

Також з’явилося відео нападу на мікроавтобус під Харковом. На ньому група молодих людей б'є вікна в мікроавтобусі та б'є ногами лежачого пасажира, чутні постріли.