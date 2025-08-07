Головна Країна Політика
Львівські депутати звернулися до премʼєра Польщі через зрив будівництва сміттєпереробного заводу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Львівські депутати звернулися до премʼєра Польщі через зрив будівництва сміттєпереробного заводу
Будівництво фінансується за рахунок кредиту, взятого Львовом
фото: Львівська міська рада

Польська компанія має ввести сміттєпереробний завод в експлуатацію до 4 жовтня

Депутати Львівської міської ради звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу. Вони заявили, що польська компанія не виконує умови контракту та зриває графік будівництва.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Завод фінансується за рахунок кредиту, взятого містом. Польська компанія Control Process SA, яка в 2021 році виграла міжнародний тендер на будівництво з механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів, вже отримала 29 млн євро.

Зазначається, що місто вже неодноразово йшло назустріч підряднику, продовжуючи терміни завершення будівництва. Згідно з контрактом, польська компанія має завершити всі роботи та ввести сміттєпереробний завод в експлуатацію до 4 жовтня 2025 року.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, це найбільший підрядний контракт польської компанії в Україні – понад 40 млн євро, частково профінансований кредитом ЄБРР.

Депутати закликають польського прем'єра вплинути на підрядника. Вони також наголошують, що подальший розвиток українсько-польських економічних стосунків значною мірою залежить від успішного чи випробуваного досвіду співпраці з польськими компаніями.

Нагадаємо, поліція Києва повідомила про підозру голові правління «Київспецтрансу» за викидання сміття поза межами сміттєзвалища, які призвели до забруднення 12 гектарів землі та нанесли майже 2,5 млрд грн збитків для міського бюджету.

До слова, у Києві поступово збільшується мережа контейнерів для роздільного збору побутового сміття. Із початку 2025 року придбано майже пів тисячі сміттєвих баків для сортування сміття. Загалом у столиці розміщено 3 900 контейнерів для скла, пластику, сухої фракції, небезпечних відходів тощо.

Теги: Дональд Туск Польща сміття Львів

