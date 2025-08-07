Львівські депутати звернулися до премʼєра Польщі через зрив будівництва сміттєпереробного заводу

Польська компанія має ввести сміттєпереробний завод в експлуатацію до 4 жовтня

Депутати Львівської міської ради звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу. Вони заявили, що польська компанія не виконує умови контракту та зриває графік будівництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Завод фінансується за рахунок кредиту, взятого містом. Польська компанія Control Process SA, яка в 2021 році виграла міжнародний тендер на будівництво з механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів, вже отримала 29 млн євро.

Зазначається, що місто вже неодноразово йшло назустріч підряднику, продовжуючи терміни завершення будівництва. Згідно з контрактом, польська компанія має завершити всі роботи та ввести сміттєпереробний завод в експлуатацію до 4 жовтня 2025 року.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, це найбільший підрядний контракт польської компанії в Україні – понад 40 млн євро, частково профінансований кредитом ЄБРР.

Депутати закликають польського прем'єра вплинути на підрядника. Вони також наголошують, що подальший розвиток українсько-польських економічних стосунків значною мірою залежить від успішного чи випробуваного досвіду співпраці з польськими компаніями.

