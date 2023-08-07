Вибух у турецькому порту: розвідка натякнула на російський слід
Представник ГУР звернув увагу на деталі, які можуть вказувати на приченість Росії
До вибуху в порту Туреччини, який прогримів сьогодні, 7 серпня, може бути причетна Росія. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.
«Звичайно, потрібно перевіряти всю інформацію. Але, безумовно, необхідно вивчити та дослідити причетність путінської Росії до цих подій», – наголосив він.
За його словами, ситуація має дуже дивний вигляд: вибух елеватора стався напередодні можливого візиту російського диктатора Володимира Путіна до Туреччини.
Юсов також нагадав, що Туреччина хоче обговорювати з Путіним продовження зернової угоди і є тією країною, яка активно порушує питання відновлення постачання українського зерна.
«І тут відбувається така подія. Збіг? Не думаю», – зазначив предстаник ГУР.
Нагадаємо, у великому турецькому комерційному порту Дериндже на північному заході Туреччини сьогодні вдень стався потужний вибух.
До слова, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.
Також після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи, Чорноморський флот РФ змінив свою позицію і хоче запровадити блокаду України. Також Росія скасувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.
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