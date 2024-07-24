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Справу ексміністра інфраструктури Пивоварського скеровано до суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Справу ексміністра інфраструктури Пивоварського скеровано до суду
Колишній міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський
фото: Forbes

Колишній міністр інфраструктури 22 лютого 2023 року та його перший ексзаступник отримали підозру у зловживаннях владою 

Справу ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського, якого обвинувачують у зловживанні владою, було передано до суду. Про це Пивоварський написав у Facebook.

«Сьогодні я отримав статус обвинуваченого. Розпочинається новий етап в моїй справі, яка далі буде розглядатися в суді і я повинен буду довести, що я не винен», – повідомив ексміністр.

Нагадаємо, 22 лютого 2023 року стало відомо, що колишній міністр інфраструктури та його колишній перший заступник отримали підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад $30 млн.

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав для колишнього міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 10 млн грн.

За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником, який тоді був також головою Тарифної ради Мінінфраструктури, забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту «Південний» разом із держпідприємством «Адміністрація морських портів України» почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). При цьому за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.

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Теги: суд міністр податки корупція в Україні

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